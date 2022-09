Lyt til artiklen

Formanden for De Konservative, statsministerkandidaten Søren Pape Poulsen og hans mand Josue Medina Vasquez er gået fra hinanden.

Det oplyser han på Facebook.

»Nogle dage er sværere end andre. Sådan en dag er i dag,« skriver Søren Pape Poulsen i opslaget og fortsætter:

»Josue og jeg går fra hinanden.«

Bruddet sker efter, at der den seneste tid har været stor fokus på Josue Medina Vasquez, som kommer fra Den Dominikanske Republik.

Ekstra Bladet og Jyllands-Posten har afdækket, at Josue Medina Vasquez i flere tilfælde ikke har talt sandt.

Først kom det frem, at Josue Medina Vasquez alligevel ikke er nevø til den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik – en fortælling, Pape selv har fremhævet flere gange.

Dernæst kunne Jyllands-Posten afsløre, at Pape som justitsminister under en privat ferie mødtes med repræsentanter fra Den Dominikanske Republik uden, at den danske udenrigstjeneste var informeret.

Det fik 9. september Søren Pape Poulsen til indrømme, at hans nu tidligere mand havde 'sagt forkerte ting'.

Ifølge Søren Pape Poulsen er han og Josue Medina Vasquez enige om, at deres veje nu skal skilles.

Den konservative leder og statsministerkandidat afviser samtidig at udtale sig mere om sit privatliv.

»Jeg ønsker ikke at gå yderligere ind i dette, men blot sige at vi begge er enige om, at vores ægteskab er slut og ønsker hinanden det bedste videre på livets rejse,« skriver Søren Pape Poulsen.

Ifølge Ritzau blev Søren Pape Poulsen og Josue Medina Vasquez gift på rådhuset i slutningen af sidste år.

De mødte ifølge Søren Pape Poulsens hjemmeside hinanden i Bruxelles i juni 2013.