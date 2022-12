Lyt til artiklen

»De næste år bliver kulsorte«.

Sådan lyder det fra Enhedslisten som reaktion på en lækket lydfil fra et møde i Venstres forretningsudvalg, som B.T. har offentliggjort.

Her forsvarer Jakob Ellemann-Jensen blandt andet Venstres løftebrud i minksagen med, at han satser på at få »en markant anderledes« klimapolitik, end Mette Frederiksen ville kunne få med Enhedslisten og Alternativet.

Herunder en CO₂-afgift, der er spiselig for landmændene i Venstres bagland:

»Det her er noget, som fylder rigtig meget i store dele af vores bagland, altså hele vores landbrugsbagland. Og det forstår jeg godt, for der er en bekymring for CO₂-afgiften. Det forhandler vi. Det drøfter vi. Det kæmper vi meget hårdt for,« siger formanden på mødet.

Den slags udmeldinger får det til at løbe koldt ned ad ryggen på Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen.

»Det er meget skræmmende, hvad de taler om på Venstres lukkede møder, hvis man vil en ambitiøs omstilling af landbruget,« siger ordføreren.

Jakob Ellemann-Jensen sagde under valgkampen, at Venstre har været for fodslæbende på klimadagsordenen i mange år, og at »historien vil dømme os hårdt«, hvis ikke vi »lykkes med at omstille til et klimaneutralt samfund.«

Det hænger ifølge Mai Villadsen ikke sammen med udmeldingerne om at tækkes landbruget på CO₂-afgiften:

»Jeg er ikke overrasket over, hvor landbrugs-Venstre står. Men jeg synes, de har forsøgt at smykke sig med nogle rigeligt grønne fjer i forhold til, hvad de tydeligvis er i gang med at præstere nu.«

Det har ikke været muligt at få svar fra Venstre på, hvordan en CO₂-afgift konkret skal se ud, hvis partiet skal acceptere den.

Det er da heller ikke Venstre, Mai Villadsen kritiserer mest – det er derimod Socialdemokratiet.

I særdeleshed deres kampagne med ordene »rødt flertal = grøn fremtid,« som partiet rullede ud inden valget.

»Jeg synes, det er noget af et dobbeltspil, de har kørt, når de har indrykket dyre annoncer med sloganet 'rødt flertal, grøn fremtid'. Så siger man til vælgerne, at man faktisk vil bruge det røde flertal til at lave grøn handling. Og nu ser det ud til, at de har tænkt sig at gøre det stik modsatte. Det synes jeg er meget groft.«

Hun opfordrer derfor Socialdemokratiet til at ændre kurs, væk fra Venstre.

»Jeg vil på det kraftigste opfordre dem til at benytte sig af det rød-grønne flertal, der jo i virkeligheden eksisterer, i stedet for at indgå handler med Venstre, der vil gå ud over klimaet.«

Hverken Venstre eller Socialdemokratiet er vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Mai Villadsen, var det så en fejl, at I pegede på Mette Frederiksen i valgkampen?

»Vi skulle i hvert fald nok have kritiseret det her langt mere. Men jeg må sige, at jeg ikke havde fantasi til at forestille mig, at partierne ville gå så langt væk fra det, de sagde, de ville – som det ser ud til, det ender med.«

Du svarer ikke på, om det så var en fejl at pege på Mette Frederiksen. Hvorfor vil du ikke svare ja eller nej til, om det var en fejl?

»Jamen, jeg tror ikke, at det i sig selv havde ændret noget for, hvor vi er endt i dag. Men der er ingen tvivl om, at vi skulle have kritiseret hende i endnu højere grad.«

Så det var ikke en fejl?

»Man kan jo altid se tilbage på, hvordan man har stillet sig i valgkampen. Det havde ikke ændret noget.«

Vil du pege på Mette Frederiksen efter næste valg?

»Det er da noget, vi skal diskutere, om vil være klogt. Jeg har svært ved at se, at vi skal gøre det, hvis hun fortsætter med at ville danne regering med højrefløjen.«