Trods den seneste tids sager om Jon Stephensen, talte partiet slet ikke om det på dagens gruppemøde for Moderaterne.

»Nej, det har vi ikke,« sagde Lars Løkke Rasmussen, da han kom ud fra mødet. Herefter hastede han videre.

Sagens hovedperson Jon Stephensen gik fordi pressen på vej ud fra gruppemødet uden en kommentar.

Han er blevet anklaget for at have lavet en falsk underskrift.

En anonym kilde har fortalt til Børsen, at han så Jon Stephensen lave den falske underskrift, og at han optog det i en lydfil, som Børsen har offentliggjort.

En anklage, Jon Stephensen selv blankt benægter.

Senest har Børsen udgivet en længere udgave af den lækkede lydfil, hvor man ifølge Børsens kilde hører Jon Stephensen foretage underskriften.

På lydfilen kan man høre en stemme sige navnet 'Jakob Høyer'. Man kan høre, at der bliver skrevet på et stykke på papir. Så bliver der sagt:

»Det ser meget godt ud, ikke?« af en stemme, der bærer ligheder med Jon Stephensens stemme. Hør Børsens lydfil her:

Den længere udgave af lydfilen er over tre minutter lang og indeholder udover lyden af underskriften også – ifølge øjenvidnet – lyden af Jon Stephensen, der dikterer en mail til Frederiksberg Kommune, mens han hamrer i tasterne.

Lydfilen bliver inddraget i en injuriesag, som Jon Stephensen har anlagt mod Aveny-Ts bestyrelsesformand Henning Dyremose, som netop har anklaget Jon Stephensen for at forfalske underskriften.

Børsen har spurgt Jon Stephensen, om han tror lydfilen er falsk set i lyset af, at han fastholder en injuriesag.

»Det kan jeg slet ikke kommentere på, for det er jo en del af det, der skal frem i en retssag,« siger han til avisen.

Lars Løkke Rasmussen har tidligere skrevet på Twitter, at han »har 100 % tillid (men jeg har selvfølgelig også være tæt på undervejs og kan se nuancerne mellem sort og hvidt). Vi tales ved efter retssagen,« skrev udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen den 25 februar.

Da B.T. mødte Jon Stephensen i lufthavnen fredag ville han ikke svare på, hvad han har fortalt Lars Løkke Rasmussen om lydfilen.

Har du fortalt Lars Løkke Rasmussen (Moderaternes formand, red.), hvorvidt den lydfil er ægte eller ej?

»Hvad Lars Løkke og jeg taler om, det taler Lars Løkke og jeg om,« sagde han til B.T.