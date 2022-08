Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag morgen går det løs.

Folketingets partier er indkaldt til de første forhandlinger om en ny boligaftale, statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag forslog for at stoppe lejeprisernes himmelflugt.

Helt konkret vil regeringen sørge for, at lejepriserne maksimalt må stige med fire procent de næste to år, og så skal der laves et nyt indeks for, hvordan priserne må stige.

Men det bliver på ingen måder nogen nemme forhandlinger.

Her er lovforslaget I et forslag til ny boliglov ønsker regeringen de her ændringer: I to år må huslejen kun stige med fire procent. Det gælder de lejemål, hvor der i lejernes kontrakt står, at lejen kan stige, hvis inflationen stiger, hvilket den har gjort med 8,8 procent i juli. Det er typisk lejere, som bor i enten nyere ejendomme opført efter 1991 eller ældre gennemrenoverede ejendomme, hvortil de er indflyttet efter 2015, der har det skrevet ind i kontrakten, at lejeprisen følger inflationen. Nyt indeks for regulering af huslejen Regeringen foreslår, at der indføres et nyt og mere fair indeks til regulering af huslejen. Helt konkret skal priserne på fødevarer og energi ikke have en betydning i det nye indeks. Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet.

Fra begge fløje i Folketinget er der kritik af forslagene.

»Hele forslaget fra Socialdemokratiet er et udtryk for en uanstændigt statslig indblanding i privatkontraktlige forhold med tilbagevirkende retsvirkning,« siger Lars Boje Mathiesen, der er boligordfører for Nye Borgerlige, og tilføjer:

»Det er socialisme og moralsk forkasteligt. Det er kun i socialisternes la-la land, at inflationen på magisk vis går udenom udlejere.«

På venstrefløjen er der også kritiske toner.

»Man kan udtrykke det på den måde at Socialdemokratiet gerne vil hjælpe kernevælgere op til et snarligt valg, og det valgløfte skal udlejerne betale. Valgløftet skal altså ikke betales via regeringens finansbudget eller via skatteyderne,« siger Susan Kronborg, der er boligordfører for Radikale Venstre.

Så siger Radikale Venstre ja eller nej til forslaget?

»Jeg tænker, vi hører, hvad ministeren kan fortælle om forslaget. Jeg har modtaget meget stærke reaktioner både fra lejere og udlejere,« siger hun.

For at det juridisk kan lade sig gøre at ændre på de allerede eksisterende lejekontrakter, skal boligselskaberne have den ventil, at de har mulighed for at hæve lejen med mere end fire procent, hvis de har udgifter, der gør det nødvendigt.

Det betyder altså, at lejerne slet ikke kan være sikre på, at huslejen ikke stiger mere end de fire procent, Mette Frederiksen ellers har meldt ud er toppen ved den nye boligaftale.

»Skal vi lave en ventil af en eller anden art, synes jeg, at vi skal se på den varslede indtjening, udlejer har over længere tid og ikke per år. Vi skal ikke have ondt af udlejere, der har en meget høj profit,« siger Søren Egge Rasmussen, der er boligordfører for Enhedslisten.

Så det bliver altså ikke lette forhandlinger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen går i gang med torsdag morgen.