Socialdemokratiets posterboy, Arne Juhl, kommer med en lille opsang til statsminister og partiboss Mette Frederiksen i anledning af Arbejdernes Kampdag i morgen, onsdag 1. maj, som de skal fejre sammen.

Store bededag skal tilbage.

»Vi skal have nogle flere fridage,« siger han til B.T.

Arne Juhl er gammel bryggeriarbejder og blev landskendt, da han under valgkampen i 2019 blev ansigtet på Socialdemokratiets stort anlagte kampagne for en ny ret til tidlig pension, der hurtigt blev døbt »Arne-pension«.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet fejrer kampdagen onsdag med fest og taler i Haderslev sammen med Arne Juhl, der samme dag går på tidlig Arne-pension.

Men selvom Socialdemokratiet har skaffet ham en tidlig pension, har han ikke kun ros til Mette Frederiksen:

»Det var en fejl at afskaffe store bededag. Det er den største fejl, de har lavet. Det er den største bommert, de har lavet,« siger Arne Juhl.

Hvad er Arne-pension? Arne-pensionen blev vedtaget i 2020 og giver folk mulighed for at gå på pension allerede, når de 64-66 år. Man kan højest få 14.456 kroner om måneden. Man skal have arbejdet i mindst 42-44 år fra man var 16 år, til man var 61 år. Man kan altså gå på pension som 64-årig, hvis man har arbejdet, siden man var 17 år. Man kan gå på pension som 65-årig, hvis man har arbejdet, siden man var 18 år Man kan gå på pension som 66-årig, hvis man har arbejdet, siden man var 19 år.

Mette Frederiksen er over det seneste års tid kommet med flere opsange til danskernes arbejdsmoral.

»Der er alle mulige mennesker, der mener, vi kan arbejde mindre. Glem det, venner. Glem det,« sagde hun sidste år.

I marts løftede hun pegefingeren igen:

»Der er noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret,« sagde hun for eksempel og fortsatte:

»Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem klokken 16 fra samlebåndet.«

Arne Juhl kommer ikke til at synge med på den smøre fra sin fest med Socialdemokratiet 1. maj:

»Det er jeg ikke enig i.«

Hvorfor?

»Ved du hvad, nu har vi kæmpet i al den tid, jeg har været på arbejdsmarkedet, for at komme ned i tid. Nu er vi endelig kommet ned på 37 timer om ugen. Vi havde også et forslag i 80erne om at komme ned på 30 timer.«

Mette Frederiksen nævner det jo også i forbindelse med snakken om krigen i Ukraine. Hun siger, 'russerne går ikke hjem. Putin stopper ikke. Så vi har ikke råd til at arbejde mindre'. Hvad tænker du om det?

»Nå, men Putin kan bare starte krigen i Danmark, for der er ikke nogen på kasernerne mere.«