Amerikanske myndigheder åbner undersøgelse af et førerassistancesystem i populær bilmodel efter to rapporter om ulykker.

Det skriver Reuters mandag.

Ifølge nyhedsbureaet sker undersøgelsen efter rapporter om, at Ford Mustang Mach-E i to tilfælde er kollideret med stillestående biler på vejen.

Den amerikanske myndighed for trafiksikkerhed, National Highway Traffic Safety Administration's Office of Defects Investigation, vil specifikt se nærmere på BlueCruise-systemet, som yder førerassistance på forskellige niveauer.

Begge ulykker skete ifølge Reuters under 'natlige lysforhold', og i begge tilfælde resulterede kollisionen i mindst ét dødsfald.

Indledende undersøgelser har vist, at BlueCruise var aktiveret i hvert af køretøjerne umiddelbart inden kollisionen.

BlueCruise er i USA kun tilgængeligt på visse veje, og systemet benytter et kamerabaseret førerovervågningssystem til at vurdere førerens opmærksomhed under kørslen.

FDM har tidligere anmeldt BlueCruise efter test i Tyskland, og i december lød meldingen, at en udgave af systemet ventedes godkendt i Danmark i første kvartal af 2024.