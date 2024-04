B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen er på ingen måder imponeret over forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) efter den nye forsvarsaftale tirsdag aften er indgået.

»Troels Lund Poulsen prøvede at være et stort rovdyr, men det blev han på ingen måder,« siger han.

Joachim B. Olsen henviser til det politiske drama, der den seneste tid har været, hvor Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance truede med ikke at ville være med i en forsvarsaftalen, hvis kvinder skulle til at pålægges værnepligt.

De truede direkte med at nedlægge et veto mod hele den nye forsvarsaftale.

Men i stedet for at fuldføre truslen om at opsige hele forsvarsforliget har Troels Lund Poulsen i stedet indgået et nyt sideløbende forlig med SF, De Konservative, De Radikale og Dansk Folkeparti om kvindelig værnepligt.

Det er så endt med, at kvinders værnepligt blev hevet ud i en aftale for sig uden de to partier, der betyder, at værnepligten fra omkring 1. januar 2027 ligestilles i Danmark.

Til gengæld var Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance med i den store forsvarsaftale, der betyder, at Forsvaret alt i alt styrkes med 95 milliarder kroner.

»Hele den store uenighed om ligestilling af værnepligten er jo endt ret så mindeligt, og det var slet ikke det værd at tage sådan et stort slagsmål om kvinders værnepligt,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Vælgerne må jo undre sig og tænke, at den her store uenighed om værnepligt til kvinder har været en omgang Christiansborg-fnidder.«

