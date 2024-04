Proteinet kollagen bliver bredt omtalt som kilden til evigt ung hud, stærke negle og tykt hår.

Du kan få det i pilleform, pulverform og nu også i en energidrik, der netop er blevet lanceret i Danmark. Men er proteinet i virkeligheden så godt, som det lyder til at være?

Morten Scheibye-Knudsen er aldringsforsker fra Københavns Universitet, og grundlæggende dybt forundret over den pludselige hype af kollagen.

»For mig at se er det ren 'bullshit',« siger han.

Hvad er kollagen? Kollagen er et protein, som din krop selv danner. Ung hud indeholder store mængder af kollagen, men med alderen falder mængden af kollagen i huden. På hjemmesiden webapoteket står der, at kollagen er en afgørende faktor for vores hud og for, hvorfor vi får rynker med alderen. Flere kendisser fra både ind- og udland er begyndt at reklamere for forskellige slags kollagentilskud, og det har fået interessen for proteinet til at stige. Men der er endnu ikke nogen entydig forskning, der viser at indtag af kollagen kan fremme hudcellernes dannelse af kollagen.

Den islandske energidrik Collab er seneste skud på stammen af produkter, der markedsfører sig på blandt andet TikTok med sit indhold af kollagen.

Men når man indtager proteiner – lige meget hvilken slags det er – bliver det nedbrudt til aminosyrer i ens system, siger Morten Scheibye-Knudsen.

»Det bliver næsten splittet til atomer, så det er altså fuldstændig ligegyldigt, om det er kollagen eller en anden slags protein. Det er ren og skær markedsføring,« lyder det fra forskeren, som uddyber, at du altså lige så godt kan få det samme ud af spise en lille portion ekstra bælgfrugter.

I Collabs energidrikke, der bliver solgt i en dåse af 330 milliliter, er der cirka seks gram protein i.Det svarer til cirka 10 procent af det anbefalede daglige indtag af protein for en voksen, der vejer 70 kilo.

Skind fra torsk bruges til udvinding af Collabs kollagen. Foto: Pressefoto Vis mere Skind fra torsk bruges til udvinding af Collabs kollagen. Foto: Pressefoto

Og det er proteinindholdet, man skal hæfte sig ved, skriver vicedirektøren i Collab i et skriftligt svar til B.T.

B.T. har forelagt firmaet Morten Scheibye-Knudsens kritik af kollagen. I mailen, B.T. har modtaget, pointerer Collab, at proteiner er sunde, og at der her er tale om en bæredygtig kilde til protein.

»Proteiner er vigtige at få gennem vores fødevarer, fordi det hjælper med at opbygge og reparere vores celler, knogler og immunsystem. Her er kollagen et fantastisk protein, som blandt andet indeholder forskellige aminosyrer, der er vigtige for kroppen,« siger Gunnar B. Sigurgeirsson.

Collab udvinder deres kollagen fra fiskeskind, og det kan være nøglen til at hele verdens befolkning, kan få deres protein på en mere bæredygtig måde end fra for eksempel røde bøffer og kylling, lyder det fra vicedirektøren.

»Desværre er fremtiden udfordret, hvis vi i 2050 skal have protein nok til at brødføde klodens 10 milliarder mennesker. På World Economic Forum har Collab været fremhævet som et bud på, hvordan man fremover kan udvinde protein, mindske madspildet og gå nye veje – netop ved at udvinde kollagen fra fiskeskind,« skriver han.

Lyt til B.T.s pengepodcast 'Spar Kassen' her, eller hvor du lytter til podcast.