En ejendom er netop blevet solgt med den højeste kvadratmeterpris nogensinde på Nyhavn.

Det oplyser ejendomsmæglerfirmaet EDC Erhverv Poul Erik Bech i en pressemeddelelse.

Helt konkret drejer det sig om erhvervsejendommen Nyhavn 57, der har sat en ny rekord for den dyreste kvadratmeterpris i den prominente gade.

Hele 67.000 kroner pr kvadratmeter har køberen måtte have op af lommen for ejendommen, der har et samlet areal på 389 kvadratmeter.

Det betyder, at hele ejendommen er solgt for 26 millioner kroner.

Men så får køberen også fem ejerlejligheder samt to erhvervslejemål i stue og kælder.

Ejendomsmægleren Helge Rud Larsen oplyser, at sælgeren har gjort en rigtig god handel.

»Sælger har været meget tilfreds med samarbejdet, og vi har været i løbende dialog igennem hele forløbet for at finde den ideelle køber,« skriver han i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Han købte Nyhavn 57 umiddelbart efter finanskrisen, så det har været en usædvanlig god handel for ham.«

B.T.s Niels Philip Kjeldsen og landets bedste eksperter giver i podcasten 'Spar Kassen' konkrete, gratis råd til alle, der gerne vil træffe bedre økonomiske valg i deres liv. Vi er altid på jagt efter besparelser.



Hør 'Spar Kassen' her, hos Apple Podcast eller Spotify.