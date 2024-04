Umiddelbart er de ikke sammen længere. Men da de var, levede de et liv i vild luksus, afslører sociale medier.

Nu er den tidligere viceforsvarsminister i Rusland fyret for omfattende korruption. Sagen er på ingen måde overstået.

Ture til Venedig og Milano, ophold på luksusyachter, ferier i USA, Thailand og Vietnam, Safari i Afrika, fest med eliten, bling bling, bobler og guld.

Livet for den nu tidligere russiske viceforsvarsminister Timur Ivanov har været et, som mange russere blot kan drømme om.

Og derfor er hans fald så meget mere interessant.

For da nyheden om Timur Ivanovs anholdelse kom frem i sidste uge, var der formentlig ikke mange almindelige personer i Vesten, som havde hørt om den 48-årige russiske politiker.

Alligevel er Ivanovs fald det mest markante i den russiske top i en årrække. Hans position har også tydeligt givet ham muligheder, få russere er forundt.

Det viser en gennemgang af Timur Ivanovs ekskones Instagram-profil, som B.T. har foretaget.

Timur Ivanov og Svetlana Maniovich. Foto: Instagram

»Det er en omfattende og bemærkelsesværdig sag,« siger den danske Rusland-ekspert Flemming Splidsboel om Timur Ivanovs fald.

Det var onsdag i 24. april, at han blev fængslet ved en domstol i Moskva. Timur var indtil da en af flere viceforsvarsministre i Rusland. Men han har kendt den russiske forsvarsminister Sergej Sjojgu i en årrække.

Og derfor blev han anset for at være en af de mest magtfulde personer omkring forsvarsministeren.

Anklagerne mod Timur Ivanov går på, at han skal have modtaget omfattende mængder bestikkelse.

Timur Ivanov i et glasbur i en retssal i Moskva. Foto: Moscow City Court/Reuters/Ritzau Scanpix

Om det så også er den egentlige grund til, at han nu blev anholdt og kan se frem mod op til 15 år i fængsel, det kan Flemming Splidsboel kun gætte om.

Men han har et par kvalificerede bud.

»Der kan være tale om en intern konflikt i den russiske top, politisk uenighed, og så bruger man anklager om korruption til at få ham ud,« siger Flemming Splidsboel.

»Men det kan også være, at hans korruption er blevet så åbenlys, at det simpelthen blev for meget. I Rusland stjæler de alle sammen, men måske er han gået for vidt,« uddyber han.

Timur Ivanov og hustruen levede en ekstravagant livsstil, inden han blev anholdt. Foto: Instagram

Timur Ivanovs ekstravagante livsstil er ikke ligefrem en, han har lagt skjul på.

Finder man frem til Ivanovs ekskones Instagram-profil, så kan man se, hvordan Ivanov og Svetlana Maniovich, som ekskonen hedder, fik rejst rundt i Europa, USA og Asien, har festet, brugt tid på luksusyachter og i det hele taget levet et spektakulært liv.

Svetlana Maniovichs opslag på det sociale medie stopper omkring 2019, men i årene inden ser livet fantastisk ud for hende og manden, som blev indsat som viceforsvarsminister i november 2016.

For Flemming Splidsboel at se, så er sagen blandt de absolut mest markante over de seneste år i Rusland. Specielt under den nuværende krig i Ukraine.

Timur Ivanov og Svetlana Maniovich i 2018. Foto: Instagram

»Jeg kan ikke komme i tanke om en større sag. Og det var dramatisk at se ham i det glasbur i retssalen i Moskva. I det hele taget er det en dramatisk sag,« siger Flemming Splidsboel.

Selv benægter Timur Ivanov, at han har gjort noget af det, han står anklaget for.

Indtil videre er han varetægtsfængslet indtil 23. juni.