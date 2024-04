Mens Ukraine-krigen brager videre, er en af Ruslands viceforsvarsministre blevet varetægtsfængslet.

Han risikerer op til 15 års fængsel.

Viceforsvarsministeren Timur Ivanov blev tirsdag anholdt på sin arbejdsplads, hvilket vil sige i det russiske forsvarsministerium.

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

En domstol i Moskva har onsdag varetægtsfængslet den russiske viceforsvarsminister Timur Ivanov indtil 23. juni.

Ivanov er mistænkt for at have modtaget omfattende bestikkelse.

Det oplyser pressetjenesten ved byretten i Moskva ifølge Tass.

Ivanov sigtes for at have modtaget bestikkelse i forbindelse med, at der blev udført kontraktmæssige opgaver for Ruslands forsvarsministerium.

Også entreprenøren Sergej Borodin er anholdt i sagen.

Kremls talsmand Dmitrij Peskov oplyser, at præsident Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu er informeret om anholdelsen af viceforsvarsministeren.

48-årige Timur Ivanov har været viceforsvarsminister siden maj 2016. Der er i alt 12 viceforsvarsministre i Rusland.

Timur Ivanov er ifølge The Guardian den mest prominente russiske politiker, som er blevet anklaget for korruption siden invasionen af Ukraine i fuld skala begyndte i februar 2022.