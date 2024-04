Så skete det igen. Verdens fornemste fodboldturnering leverede underholdning i verdensklasse i den første semifinale, hvor to af sportens giganter tørnede sammen.

Her får du B.T.s dom over tirsdagens Champions League-semifinale mellem Bayern München og Real Madrid, der endte 2-2.

Med drama i kulissen tordnede det allerede over München inden semifinalebraget. Alligevel slog Real Madrids velsmurte maskine til som et lyn fra en klar himmel.

Bayern havde overtaget i både spil og målchancer i de første 25 minutter, da Toni Kroos med en aflevering flåede Bayern-forsvaret fra hinanden, så Vinicius Júnior så let som ingenting kunne sende bolden forbi Manuel Neuer og bringe gæsterne foran.

Hjemmeholdet fik dog publikum til at gå amok, da kampen blev vendt fuldstændigt på hovedet i løbet af få vanvittige minutter midt i anden halvleg. Først bankede Leroy Sané udligningen ind, og så udnyttede Harry Kane et straffespark.

Festen blev dog spoleret, da Kim Min-Jae kort før slutfløjtet begik straffe, så Vinicius Júnior igen kunne bringe balance i regnskabet. Sydkoreaneren, der også var involveret i gæsternes første scoring, får svært ved at sove!

Det kan godt være, at han har været kraftigt ude med riven efter Bayern-træner Thomas Tuchel.

Men den tidligere Bayern-præsident, klublegenden Uli Hoeneß, kunne ikke holde begejstringen tilbage, da Leroy Sané bankede udligningen ind tidligt i anden halvleg.

Den 72-årige ekspræsident rejste sig og klappede entusiastisk fra sin plads på tribunen ved siden af Karl-Heinz Rummenigge.

Tv-kameraerne spottede dem ikke få minutter senere, da Harry Kane fik München til at eksplodere i jubel – men mon ikke Hoeneß havde endnu en klapsalve i ærmet.

Der var på forhånd lagt op til eminent underholdning fra de to giganter, der henholdsvis jagter Champions League-triumf nummer 15 og 7.

Det lignede længe, at Real Madrid skulle få det bedste udgangspunkt, men de rød-hvid-blusede hjemmebanehelte sørgede med fire 'wunderbar' minutter for at tanke den ellers hårdtpressede selvtillidskonto op.

Én ting er dog sikkert: Absolut intet er afgjort efter giganternes første semifinalebrag.

Der venter et vildt drama i Madrid den 8. maj, og vi kan slet ikke vente!