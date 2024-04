Rema 1000 præsenterede tirsdag et årsregnskab med et overskud på 463 millioner kroner.

Redaktionschef hos B.T. Penge, Niels Philip Kjeldsen, kalder det en »flot bundlinje«, men han bemærker, at selskabets overskudsgrad er den dårligste i otte år.

Omsætningen i Rema 1000 var i det seneste regnskabsår steget til 26,2 milliarder kroner, mens overskuddet lyder på 463 millioner kroner.

Det er et fald i overskud på 157 millioner kroner, og overskudsgraden på 2,2 procent er den laveste siden 2015, konstaterer Niels Philip Kjeldsen.

Han mener, at der er flere måder at betragte Rema 1000-resultatet på:

»På den ene side må man jo sige, at det viser, at Rema 1000 selvfølgelig er ramt af de massive opkøb, de har gennemført med Aldi,« siger Niels Philip Kjeldsen.

»Det koster altså noget energi og en masse penge at udvide på så aggressiv en måde, som Rema 1000 har gjort her. På den måde kan man sige, at det slider lidt på Rema 1000 i det her regnskab,« vurderer han.

Men at Rema 1000 kan lave et så stort overskud på trods af, at man har brugt kræfter på netop opkøbet af Aldi, viser også styrke, mener Niels Philip Kjeldsen.

»Det er et meget stort sundhedstegn, at man kan påtage sig så massiv en investering og opgave og stadigvæk have så flot en bundlinje,« konstaterer han.

»Så det er helt klart en nedgang i overskudsgraden, som man er gået ind i med helt åbne øjne. Det er i virkeligheden et flot resultat,« forklarer Niels Philip Kjeldsen.

