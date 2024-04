Ét emne har overskygget alt i Bayern München den seneste uge, og det er ikke tirsdagens Champions League-semifinale mod Real Madrid.

Det er derimod ordkrigen, der hersker mellem Bayern-træner Thomas Tuchel og den tidligere Bayern-præsident, klublegenden Uli Hoeneß.

Sidstnævnte har kritiseret Tuchel for ikke at kunne udvikle klubbens store talenter, og det har fået træneren, der allerede ved, at han bliver fyret til sommer, til at svare igen. 'Jeg er dybt fornærmet', siger han.

Viaplays fodboldekspert Michael Laudrup forstår på ingen måde Bayerns behandling af Tuchel, men den danske legende mener, at tyskeren håndterer det rigtigt.

»Jeg har slet ikke forstået den fremgangsmåde, de har kørt. Du afskediger Tuchel, men det er bare først fra sommer. 'Du skal ikke være her, men du skal alligevel lige være her nogle måneder.'«

»Du efterlader en træner 'dead man walking'. Hvis du tager den beslutning, så skift ham ud og tag en midlertidig træner ind. Det er at efterlade Tuchel i ingenmandsland, og så skal han høre på alt det her. Det er ikke fair,« siger Michael Laudrup.

Han ved godt, hvordan han selv ville have håndteret den svære situation, hvis han havde stået i den.

»Hvis de havde meldt det sådan ud … Det er trist. Jeg havde taget en snak med dem: 'Helt ærligt, hvad er det, I vil her? Hvis I vil af med mig, så skal det være nu. I kan ikke behandle mig på den her måde,'« fortsætter Laudrup.

»Tuchel har behandlet det godt og svaret igen, men han har ikke gået for hårdt til Hoeneß, fordi han godt ved, hvilken status han har i klubben.«

Det hæsblæsende semifinalebrag endte i øvrigt 2-2. Du kan læse B.T.s dom over opgøret LIGE HER.