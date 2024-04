Først på job og så i kræftbehandling.

Tirsdag var kong Charles' første arbejdsdag, siden han i begyndelsen af året fik konstateret kræft.

Og den frygtede sygdom satte i den grad sit præg på kongens først dag tilbage på jobbet.

Sammen med dronning Camilla besøgte han nemlig Macmillan Cancer Centre i London, hvor han blandt andet mødte kræftpatienter, der ligesom ham selv har fået den værst tænkelige besked.

»Det er altid lidt af et chok, ikke? Når de fortæller dig det? spurgte kongen en kvinde, der modtog kemobehandling netop, som det royale par kiggede forbi.

»Jeg skal også selv have behandling i eftermiddag,« afslørede han for kvinden.

En journalist fra Sky News spurgte, hvordan kongen havde det, og svaret lød prompte:

»Meget bedre, tak.«

De seneste måneder har kongen passet visse pligter fra sine slotte, men tirsdag var første gang siden diagnosen, at han havde en officiel opgave.

Det er endnu ikke kendt, hvilken kræftform, kongen lider af. Sygdommen blev konstateret i forbindelse med et prostatatjek, men det britiske kongehus har understreget, at der ikke er tale om prostatakræft.

I sidste uge meddelte Buckingham Palace, at kongen var klar til at vende tilbage til sine officielle pligter. I samme ombæring understregede hoffet dog også, at han endnu ikke er helbredt for sygdommen og derfor stadig skal være i behandling.

De pointerede dog også, at lægerne har opnået gode resultater af behandlingen og har positive forventninger til det videre forløb.

I den kommende tid vil kong Charles deltage i flere begivenheder.

Som bekendt er det britiske kongehus hårdt ramt af sygdom i disse måneder.

Også kongens svigerdatter, prinsesse Kate, har fået en kræftdiagnose og er i gang med kemobehandling.

