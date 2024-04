Briterne venter spændt på nyt om prinsesse Kate.

De har hverken set eller hørt noget fra den sygemeldte prinsesse af Wales, siden hun i marts stod frem i en video og fortalte om sin kræftdiagnose.

Tirsdag var prins William på arbejde i London, hvor han besøgte James's Place, et center for selvmordstruede mænd.

Her kunne en royal fan ikke lade være med at spørge til Kate.

Uden for centret talte prins William med nogle kvinder, som ville vide, hvordan Kate har det. Foto: Foto: Ian Forsyth/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Uden for centret talte prins William med nogle kvinder, som ville vide, hvordan Kate har det. Foto: Foto: Ian Forsyth/Reuters/Ritzau Scanpix

Uden for centret blev prinsen mødt af en gruppe kongetro briter. Én af dem, 60-årige Julie Cain, tog mod til sig og spurgte til det, alle andre sikkert også tænkte:

»Undskyld. Har De noget imod, at jeg spørger Dem, hvordan deres hustru og børn har det?« spurgte hun ifølge Daily Mail.

Og prinsen svarede straks:

»Alt går godt, tak. Ja, vi har det godt.«

Inden da hilste prins William på den treårige Kevin, som var så ivrig efter at møde den royale gæst, at han lod som om, han havde fødselsdag for at få lov at hilse på.

Tirsdag var Kong Charles og Dronning Camilla også i aktion. For kongen var det første arbejdsdag, siden også han blev sygemeldt med kræft.

Prinsessen af Wales har været sygemeldt siden kort efter nytår, hvor hun gennemgik en større operation i maven.

Efter talrige spekulationer om, hvad der er galt med prinsessen, kom så endelig meldingen fra Kate selv, at hun har fået konstateret kræft.

Det vides ikke, hvilken kræftform, hun lider af.