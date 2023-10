Væbnede grupper fra Hamas har lørdag angrebet det sydlige Israel, hvor talrige civile er dræbt. Et stort antal billeder viser, at civile israelere er blevet skudt og dræbt ved og i deres biler.

Lørdag aften lyder dødstallet på mindst 200 dræbte israelere, mens over 1100 meldes såret. I Gaza er der mindst 232 dræbte, og 1600 er blevet såret af israelske gengældelsesangreb fra luften.

Men politisk ordfører for Alternativet, Sascha Faxe, mener ikke, at der er tale om en terrorhandling fra Hamas' side.

Dermed er hun uenig med blandt andre udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som har omtalt angrebet som terror.

Sascha Faxe, mener du, at Israel er blevet ramt af et terrorangreb i dag?

»Det er en forenklet måde at sige det på. Hvis man opfatter hele det geografiske område, som er Israel, og hvis man anerkender det på den måde, så er det jo en intern gruppe, der laver et angreb i eget land og derfor et terrorangreb. Men hvis man ser det som et andet land, er det så et terrorangreb?«

Men du er politiker. Mener du, at det er et terrorangreb?

»Det er et angreb fra en terrorbevægelse.«

Men er det et terrorangreb?

Sascha Faxe venter med at svare i adskillige sekunder.

»Der når jeg tilbage til det, som jeg sagde før. Der sidder en terrorgruppe i Gaza, som ikke ser det som et terrorangreb, men israelerne gør.«

Jeg forstår godt, at det er kompliceret konflikt med en lang historie, som er vanskelig. Men bevæbnede Hamas-krigere er gået over grænsen og har skudt og dræbt uskyldige israelske familier i deres biler. Er det en terrorhandling i dine øjne?



En israelsk sikkerhedsvagt ved siden af en af de dræbte civile. B.T. har foreløbigt valgt ikke at bringe de meget grafiske billeder af dræbte. Foto: Ammar Awad/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En israelsk sikkerhedsvagt ved siden af en af de dræbte civile. B.T. har foreløbigt valgt ikke at bringe de meget grafiske billeder af dræbte. Foto: Ammar Awad/Reuters/Ritzau Scanpix

»Lad os politikere lade være med at eskalere situationen ved at kalde det for det ene eller andet. Vi har et fælles politisk ansvar for at finde en løsning.«

Når jeg spørger, så er det fordi, at der kommer frygtelige billeder ind fra billedbureauerne. Døde civile ligger ved deres biler i deres eget blod og er tydeligvis blevet henrettet.

»Ja, jeg kender desværre godt den slags billeder fra min tid i Røde Kors.«

Men du vil ikke sige, at der er tale om et terrorangreb?

»Jeg opfatter det som en krigshandling. Det er en krigserklæring.«

Men mener du, at det er terror?

»Nej. Det er en krigshandling. Jeg mener, at Hamas er en terrorgruppe. Helt klart. Men vi skal også arbejde for en tostats løsning.«

Sascha Faxe lavede lørdag et opslag på det sociale medie X, som hurtigt skabte heftig debat.

»Jeg er nysgerrig på, om verdenssamfundet vil stille op med samme opbakning til det undertrykte Palæstina på samme måde, som vi gør med Ukraine,« skrev Faxe.

Opslaget vakte stor opsigt, da det blev forstået sådan, at Sascha Faxe ville støtte Palæstina og Hamas fremfor Israel, som var blevet angrebet.

Krig mellem Palæstina og Israel.



Jeg er nysgerrig på, om verdenssamfundet vil stille op med samme opbakning til det undertrykte Palæstina på samme måde, som vi gør med Ukraine. — Sascha Faxe (@saschafaxe) October 7, 2023

Der blev også spekuleret i, om Faxe mente, at de vestlige lande skulle støtte Palæstina og Hamas med våben, som det sker med Ukraine.

Det afviser hun dog.

»Nej, jeg synes ikke, at vi skal stille op militært og optrappe militært. Men vi skal se på det med samme alvor, som vi gør med Ukraine,« siger Sascha Faxe, som fortsætter:

»Verdenssamfundet har et kæmpe ansvar for, at situationen ser ud som den gør i dag. Vi har ikke taget ansvar. I stedet har store aktører som for eksempel USA taget meget klart side og ikke til Palæstinas fordel,« siger hun.

»Palæstina er jo i årevis blevet undertrykt og bliver det fortsat militært. Det har vi et medansvar for og skal tage hånd om. Det gjorde vi jo i det tidligere Jugoslavien,« siger hun.

Sascha Faxe forklarer, at hun ikke entydigt er på palæstinensernes side i den efterhånden meget gamle konflikt, som nu er blusset op igen på blodig vis.

En vej med afbrændte biler efter Hamas' angreb på Israel. Der findes talrige billeder med dræbte civile. B.T. har valgt ikke at bringe de meget grafiske billeder af de dræbte. Foto: Ammar Awad/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En vej med afbrændte biler efter Hamas' angreb på Israel. Der findes talrige billeder med dræbte civile. B.T. har valgt ikke at bringe de meget grafiske billeder af de dræbte. Foto: Ammar Awad/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg er ikke på den palæstinensiske side i den forstand, at jeg støtter det, Hamas har gjort. Men når man ser det i en historisk kontekst, så synes jeg, vi skal tage den palæstinensiske sag alvorligt,« siger hun.

Men hvad tænker du om de civile drab, som er sket i stort antal i dag?

»Jamen, jeg er oprigtigt nysgerrig på, om det var det, der skulle til før verdenssamfundet går ind og handler.«

Hvad vil det sige?

»Altså, jeg synes jo det er en virkelig dårlig idé at angribe og opskalere en konflikt.«

Er det ikke at tale det ned, når du kalder angrebet en »dårlig idé«?

»Jamen, det er vanvittigt. Det er ikke en løsning. Det er helt forfærdeligt, men verdenssamfundet skal komme ind med en løsning. Vi har vidst, at den konflikt her ville komme,« siger Sascha Faxe.

