OL er endelig skudt officielt i gang i Tokyo! Og sikke en start.

Lørdagen har budt på flere flotte danske præstationer, der lover godt for de kommende uger i Japans hovedstad. Og så forlængede Jeanette Ottesen karrieren.

Hun svømmede sig nemlig videre til finalen i 4 x 100 meter fri sammen med Pernille Blume, Julie Kepp Jensen og Signe Bro. Derudover leverede Jakob Fuglsang, Cathrine Dufour, Viktor Axelsen og håndboldherrerne på et højt niveau.

Du kan læse hele B.T.s OL-dom over lørdagen i Tokyo herunder:

Jakob Fuglsang har kæmpet med diarré og sygdom, siden han udgik af Tour de France sidste søndag inden sidste etape. Efter eget udsagn havde han blot trænet to timer før lørdagens medaljekamp på landevejene. Alligevel formåede danskeren at køre lige op med verdens bedste ryttere, og han blev først sat af med få kilometer til mål, efter han havde forsøgt et angreb. Flot indsats og 12.-plads, Fuglsang!

Foto: Tim de Waele

Fremragende indsats

Hvor var hun fremragende! Dressurstjernen Cathrine Dufour viste sine evner lørdag eftermiddag dansk tid. Hun scorede imponerende 81,056 procent og satte dermed gruppekonkurrenterne til vægs. Præstationen på hesten Bohemian var så imponerende, at kommentatorerne hos DR næsten ikke kunne finde ord for, hvad de så. Stjernen er bestemt i spil til en dansk medalje, og hun er kvalificeret direkte til den individuelle finale.

Foto: Carolyn Kaster

Han havde håbet på bedre ben

Christopher Juul-Jensen var klar til at ofre alt for et stort Fuglsang-resultat. Men danskeren havde simpelthen ikke benene lørdag, hvor han måtte slippe med mere end 100 kilometer til mål. Det var for tidligt, og han vil heller ikke være tilfreds med sin egen indsats.

Foto: JENNIFER LORENZINI

Ottesen-tanken er ikke tom endnu

Karrieren er nemlig blevet forlænget, fordi hun skal svømme finale sammen med Pernille Blume, Julie Kepp Jensen og Signe Bro i 4 x 100 meter fri natten til søndag dansk tid. Jeanette Ottesen var den sidste i bassinet af de fire kvinder, og hun svømmede dermed Danmark i mål i syvende bedste tid, der også var dansk rekord. Der er måske en medalje mere i Danmarks mest vindende atlet.

Foto: Patrick B. Kraemer

Det havde været sjovt med Vingegaard i Tokyo

Jonas Vingegaard er ikke med i Japan. Den beslutning blev taget inden danskerens vilde Tour de France. Alligevel tænker man, det kunne have været sjovt at se ham lørdag. Richard Carapaz, som Vingegaard sluttede foran i Frankrig, vandt OL-guld, mens Tadej Pogačar, som danskeren kørte lige op med på de fleste bjerge, blev nummer tre. Det er selvfølgelig spekulationer, men man tænker da, om Jonas Vingegaard havde været med på stregen.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Ingen nerver hos verdensmestrene

Nicolaj Jacobsens håndboldlandshold viste, at formen er vel, da Japan blev pulveriseret med 47-30 i åbningskampen. Opgøret var reelt afgjort, da Danmark hurtigt bragte sig foran med 8-1. Det tegner godt, og håndboldherrerne må være endnu et godt bud på dansk metal.

Foto: Liselotte Sabroe

Cykling – Landevejsløb: Jakob Fuglsang blev nummer 12.

Dressur – Individuelt: Cathrine Dufour scorede 81,056 procent og er direkte videre til finalen.

Svømning – 4 x 100 meter fri, indledende: Med syvendebedste tid klarede Jeanette Ottesen, Pernille Blume, Signe Bro og Julie Kepp Jensen sig videre til finalen.

Håndbold – Gruppekamp: Danmark-Japan. Dansk sejr på 47-30.

Badminton – Herresingle, gruppekamp: Viktor Axelsen – Luka Wraber (Østrig). Dansk sejr i to sæt med cifrene 21-12, 21-11.

Du kan få et overblik over ALLE de danskere, der var i aktion lørdag ved at klikke HER.