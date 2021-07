Sashimi eller lynstegt tun? Danmark spiste i hvert fald op i den japanske tagselv-buffet i Tokyo.

Nikolaj Jacobsens sultne mandskab havde allerede efter 10 minutter afgjort Danmarks første håndboldkamp ved OL, og da slutsirenen lød i Yoyogi National Stadium, havde Danmark vundet hele 47-30.

Det var en perfekt start for det danske landshold.

Her er B.T.s dom over de danske drenge:

Hvor er han vild! Verdens bedste målmand havde taget fokus med i karatemester-kategorien. Stik ham et sæt spisepinde, og han tømmer Yoyogi-hallen for fluer også. Rent mål i de første små seks minutter - og kun en kasse imod i de første 10. Hans og forsvarets åbning på kampen afgjorde det hele tidligt.

Reserven skulle ind og have anden halvleg, efter Landin havde grillet den ene japaner efter den anden på sin rygende varme teppan-stålplade nede i kassen. Møller havde heldigvis også taget sit topniveau med til Tokyo, og her var det kun hans egen målfarlighed, der manglede lidt ved første forsøg. Anden gang kom kassen!

Det var ovre på japanernes højrefløj, at de fik åbnet en lille smule op for en ellers bundsolid dansk defensiv. Motoki blev spillet fri flere gange, men Landin var til gengæld hurtig i både tanke og handling i de danske kontraer.

Den danske isbjørn manglede en anelse kølighed i starten, hvor han ikke var lige så skarp som sine ellers dødsensfarlige holdkammerater. Det var dog kun for en kort stund, for Saugstrup bankede sig op i toppen af den danske topscorerliste med sine otte mål. Det her var altså en ren klassekamp. Lad ham bare fortsætte med det i resten af turneringen!

Styrede højrekanten i første halvleg som en sand håndboldsensei. Den 37-årige landsholdslegende ældes jo med japansk ynde, og han kommer altså stadig flyvende hver eneste gang - og så viger han i øvrigt ALDRIG fra at trække en angrebsfejl med lidt knubs til følge. En sand samurai!

Kiggede lige ud på Nikolaj Jacobsen og smilede, og så var der en kort ordudveksling mellem de to, der endte i et landstrænersmil. Ja, det skyldtes den ene kasse, som forsvarsministeren havde sat ind. Så ved man også, at Danmark var overlegne!

Det blev kun til spilletid i anden halvdel af anden halvleg for Mensah, der dermed kom ind til en svær kamp. Den var nemlig allerede afgjort til Danmarks fordel med det lille koncentrationsdyk, som følger med. Mensah var dog helt uden slinger i sin vals og så solid som altid.

Stregspilleren måtte vente lidt på at få sine minutter, og han måtte se Saugstrup løbe med opmærksomheden. Men godt at få den rutinerede mand ind i den olympiske turnering. Han skal nok blive vigtig!

Der er noget så vildt over at være så god i en kamp, hvor han aldrig lignede en, der behøvede at tænde for temperamentet. Fik lige smækket en Mikkel-signatur på en indenomsaflevering til Saugstrup også. Munddryppende lækkert!

Udenfor bedømmelse.

Fløjspilleren kom ind og aflastede Lasse Svan, og det gjorde han helt uden problemer. Det var en helt pletfri indsats - uden dog heller at skrive sig ind i overskrifterne. Der er masser af driftsikkerhed på den fløj.

De er simpelthen så høflige i Japan, og så gør det lidt ondt at se Andersson takke for det ved at stjæle med arme og ben. En bolderobrer af de helt store - og den egenskab er bare essentiel for et godt kontraspil.

Pandebåndet var der - på Karate Kids egen hjemmebane. Og Jacob-san havde lyttet godt efter den fynske Mr. Miyagi på trænerbænken. På sin egen lidt underspillede facon kørte han en kamp hjem som topscorer og tempo-bestyrer for det danske hold.

Hurtige hænder. Hurtige fødder. Og skarpt hoved. Lignede jo til tider en antivaxxer på flugt fra en hjernebetændt japansk vandfugl med den fart, han skød forbi de ellers notorisk hurtige japanere. Bare i første halvleg var der materiale nok fra Gidsel til en highlight-pakke på adskillige minutter.

Havde sat sine drenge op til at lave sort sol over Japan. De danske drenge dækkede op, løb kontra og angreb, så drengene fra Solens Rige end ikke kunne følge med. Landstræneren har ikke lydt som en mand, der glædede sig til OL i optakten, men det kunne absolut ikke ses.