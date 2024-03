En fjerde mand er blevet sigtet for manddrab i sagen om det såkaldte træfælder-drab i Sorø.

Det oplyser politiinspektør ved Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi Kim Kliver til TV2 Øst.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi foretog onsdag den fjerde anholdelse i sagen fra Sorø, hvor en 55-årig mand døde, da et træ væltede ned over hans bil tirsdag.

»Vi ser på sagen med meget stor alvor. Det vidner sigtelserne også om,« siger politiinspektør Kim Kliver til DR.

Han tilføjer, at den fjerde anholdte – i lighed med de tre øvrige – er en »ung mand«.

Den fjerde anholdelse kom efter, at politiet tidligere onsdag aften under et pressemøde havde oplyst, at man havde anholdt tre yngre mænd og sigtet dem for drab.

Træet var fældet med en motorsav, og det var sket helt bevidst.

De var alle blevet anholdt i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis nærområde.

Politiets forventning er, at alle de fire anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

Tirsdag aften klokken 22.37 fik politiet en anmeldelse om et andet fældet træ i samme politikreds.

Her fik man dog træet væk, inden nogle kom noget til.

Også Midt og Vestsjællands Politi har haft fældede træer i deres kreds, og det undersøges nu, om der er en sammenhæng til de aktuelle sager.

B.T. talte i går med Jan Eskehøj Jessen, som bor omkring 17 kilometer fra Parnasvej i Sorø, hvor dødsulykken skete.

En aften i oktober sidste år hørte han pludselig, »lyden af et træ, der knækkede«, men han nåede ikke at spotte den ukendte træfælder, før vedkommende i al hast var kørt væk fra stedet.

Det kan du læse mere om HER.