Den 27. oktober 2023 lå Jan Eskehøj Jessen og puttede sine børn, da en høj lyd fangede hans opmærksomhed.

I første omgang lød det som en »crosser, der gav den fuld gas«, men ret hurtigt gik det op for den 50-årige mand, at der var tale om en motorsav.

Og så kom der en lyd, der fik Jan Eskehøj Jessen op af sengen.

»Jeg kunne pludselig høre lyden af et træ, der knækkede. Jeg fløj op og lyste ud af vinduet for at se, hvad der skete,« fortæller Jan Eskehøj Jessen, der arbejder som tømrer, og fortsætter:

»I samme sekund var der en bil uden tændt lys, der gassede op og kørte væk.«

Jan løb udenfor, og dér blev han mødt af et stort træ på omkring 14-15 meter i højden, der lå tværs over vejen og ind over tilkørslen.

Men personen, der havde savet træet over, var væk. Forgæves forsøgte Jan at finde manden ved at køre rundt i lokalrområdet.

Politiet blev tilkaldt, og Jans kone – Linda Eskehøj Jessen – lavede et opslag på en lokal Facebook-gruppe, hvor hun forklarede om deres oplevelse.

Og så strømmede beskederne ind.

»Der var flere andre borgere, der skrev, at de havde oplevet lignende i lokalområdet. At de måtte stoppe på grund af træer på kørebanen, og man kunne jo se på billederne, at de var savet over på samme måde som vores,« siger Jan Eskehøj Jessen.

Linda og Jan Eskehøj Jessen, der befandt sig i deres hus i vestsjællandske Munke Bjergby, da en ukendt person savede et træ over ude foran. Vis mere Linda og Jan Eskehøj Jessen, der befandt sig i deres hus i vestsjællandske Munke Bjergby, da en ukendt person savede et træ over ude foran.

B.T. har set dokumentation for alle disse beskeder.

Flere af hændelserne blev anmeldt til politiet, men siden har Jan Eskehøj Jessen ikke hørt noget om træer på vejbanen.

Altså indtil i morges.

Her kunne Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nemlig oplyse, at et større træ var blevet fældet og efterfølgende væltet ned på en 55-årig mand, der natten til onsdag kom kørende i sin bil.

Den 55-årige mand døde af ulykken, som skete på Parnasvej i Sorø.

Jan Eskehøj Jessen bor på Ødemarksvej i Munke Bjergby. Det er omkring 17 kilometer fra dødsulykken.

Derfor er den 50-årige tømrer heller ikke i tvivl.

»Det står selvfølgelig for min egen regning, men jeg vil på godt, gammeldags dansk sige, at det er den samme psykopat, der fældede vores træ, som har gjort det her. Og det er godt nok ubehageligt at tænke på,« siger Jan Eskehøj Jessen til B.T og fortsætter:

»Det kunne lige så godt være gået galt i oktober. Hvis der var kommet en motorcykel kørende og havde ramt vores træ, så var vedkommende død. Det er der ingen tvivl om.«

B.T. har rakt ud til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for at stille en række spørgsmål om hændelserne i efteråret. B.T. afventer svar fra politikredsen.