Natten til onsdag omkom en 55-årig mand i en dybt tragisk ulykke, mens han kom kørende ad Parnasvej i Sorø.

Nu kommer politiet med skræmmende nye oplysninger om ulykken.

Det viser sig ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at manden ikke kørte ind i et væltet træ, som det ellers forlød i første omgang.

»Et større træ, som var blevet fældet, væltede ned over den 55-åriges bil, netop som den kom kørende,« skriver politikredsen i en ny pressemeddelelse om den uhyggelige dødsulykke.

En ulykke, som politiet ser på med stor alvor.

»Når nogen på den måde skaber livsfarlige situationer for andre, er det er i sagens natur noget, vi ser meget alvorligt på,« siger politiinspektør Peter Compen.

Udover træet, der væltede ned over den 55-åriges bil og dræbte ham, modtog politiet tirsdag aften klokken 22.37 også en anmeldelse om, at et træ var blevet fældet og lå hen over Slagstrupvej syd for Havrebjerg.

Begge træer blev fældet med motorsav.

Her væltede et fældet træ ned over en 55-årig mands bil, mens han natten til onsdag kort efter midnat kom kørende. Foto: Kort: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Her kom ingen heldigvis til skade, og træet er siden fjernet, så der igen er fri passage.

Men det kunne også her være gået helt galt.

»Træet, der væltede ned over bilen og dræbte føreren, er angiveligt fældet med overlæg, og det er formentlig også tilfældet med træet fra Havrebjerg,« siger politiinspektør Peter Compen.

Derfor har politiet i løbet af natten og i morgentimerne været massivt til stede på Parnasvej i Sorø for at foretage tekniske undersøgelser og sikre spor.

Derfor beder politiet også vidner til de to træfældninger om at henvende sig.

»Politiet søger i første omgang vidner, der kan have set eller hørt noget i forbindelse med fældningen af de to træer i timerne både før og efter gerningstidspunkterne de to steder: I går klokken 22.37 på Slagstrupvej i Havrebjerg, og i nat klokken 00.16 på Parnasvej i Sorø,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Også optagelser fra vildtkameraer, dashcams eller andre typer kameraer fra de to områder efterspørges af politiet.

Derfor har politiet delt to kort, hvor de områder, der ønskes oplysninger som vidneberetninger og/eller optagelser fra i de nævnte tidsrum.

Her lå et fældet træ ud over vejbanen. Heldigvis kom ingen til skade. Foto: Kort: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

»Hvis man har færdedes i nærheden men uden for områderne, der er markeret på kortudsnittene, så opfordrer politiet til, at man alligevel gemmer sine optagelser til eventuelt senere brug,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

De pårørende til den omkomne 55-årige mand er underrettet.