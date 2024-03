En 55-årig mand er natten til onsdag død efter en tragisk og frygtelig soloulykke.

Dødsulykken skete, idet manden kom kørende ad Parnasvej ved Sorø.

Her kørte den 55- ind i et træ, der var væltet ud over vejbanen.

Det fortæller vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Morten Kronbo tidligt onsdag morgen.

»I forbindelse med færdselsulykken er føreren afgået ved døden. Vi er stadig på stedet og foretager nogle undersøgelser med bilinspektører,« siger han til Ritzau.

En bilinspektørs opgave er at undersøge alvorlige trafikulykker. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Parnasvej er helt spærret efter dødsulykken, og det kan ifølge Morten Kronbo komme til at påvirke morgentrafikken.

De pårørende er underrettet.

Ulykken blev anmeldt til politiet natten til onsdag klokken 00.20.