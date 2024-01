De to danske børn, der var involveret i en skiliftulykke tidligere på dagen tirsdag, var en seksårig dreng og en fireårig pige.

De to børn faldt ud af skiliften i det populære skisportssted Hemsedal i Norge, mens de var på skiskole.

Det fortæller operationslederen hos Sør-Øst politidistrikt, Marianne Mørk, til B.T.

Politiet har tidligere oplyst, at det ene barn var i kritisk tilstand, og det andet lettere skadet – begge blev fløjet med helikopter til hospitalet.

Nu er der godt nyt om drengens tilstand.

»Drengen er ikke i kritisk tilstand længere, men jeg kender ikke hans præcise tilstand nu. Han er fortsat indlagt på hospitalet,« siger Marianne Mørk.

Hun fortæller videre, at den fireårige pige formentlig fortsat er indlagt på hospitalet.

De to børn faldt af endnu uvisse årsager ud af en skilift omkring klokken 10 tirsdag.

Det var ved denne lift, at ulykken skete. Foto: Foto: Halvard Alvik/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Det var ved denne lift, at ulykken skete. Foto: Foto: Halvard Alvik/NTB/Ritzau Scanpix

Ifølge lokalmediet Hallingdølen, der omtalte sagen først, er ulykken sket i skiliften Lodge Express, som har en kapacitet på godt og vel 3.000 personer i timen.

Norsk politi har dagen igennem været til stede ved Hemsedalen for at undersøge ulykkesstedet og afhøre vidner. Men efterforskningen på stedet er indstillet for i dag:

»Vi er ikke længere til stede ved ulykkesstedet,« lyder det fra Marianne Mørk.

Øjenvidne til skiulykken

Flere danskere så de to børn falde ud af liften. En af dem var Rasmus, der stod 100 meter fra stedet, da de to børn faldt ud.

»Det var ret surrealistisk. Først lignede det bare, at det var en taske, som faldt ned. Det lignede slet ikke et menneske til at starte med,« udtalte Rasmus til B.T. tidligere tirsdag.

Ifølge Rasmus sad der tre børn i liften sammen med en voksen, da panikken pludselig begyndte at brede sig.

»Liften stoppede pludselig, som om der var en teknisk fejl,« lød det.

Begge børn var ved bevidsthed, da de blev fløjet med helikopter.