Voldsomt, surrealistisk og chokerende.

Ordene kommer fra flere danskere, der lige nu befinder sig i Hemsedal i Norge, hvor to danske børn tidligere på dagen har været involveret i en alvorlig skiulykke.

En af dem, som overværede ulykken, er danske Rasmus:

»Det var ret surrealistisk. Først lignede det bare, at det var en taske, som faldt ned. Det lignede slet ikke et menneske til at starte med,« fortæller Rasmus.

Han stod maks 100 meter fra ulykken, da to børn faldt ned fra liften.

»Liften stoppede pludselig, som om der var en teknisk fejl,« fortæller han.

Ifølge Rasmus sad der tre børn i liften sammen med en voksen, da panikken pludselig begyndte at brede sig.

Politiet har selv bekræftet, at to børn, som var en del af en skiskole, er kommet til skade i skiulykken. Den ene alvorligt, lyder det.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

»Det lignede, at en gik i panik og herfra gled under bøjlen og faldt ned,« slår Rasmus fast og understreger, at der var omkring 8-12 meter ned fra liften.

»Men så faldt endnu en ned og landede ovenpå den anden, og så vidste man godt, den var gal.«

Hjælpen kom til i løbet af et minut, og de to børn er efterfølgende blevet bragt med akuthelikopter til det nærmeste hospital.

Et barn er alvorligt kvæstet, men det andet barn er kommet lettere til skade. Begge børn var dog ved bevidsthed, da de blev fløjet med helikopter.

B.T har også talt med en anden dansker, som lige nu befinder sig i Hemsedal.

Hun fortæller, at hun sad i en anden skilift og kunne se over på den lift, som børnene sad i. Hun så ikke ulykken, men:

»Vi undrede os lidt, for liften stoppede op hele tiden. Og det kunne vi ikke helt forstå.«

»Da vi så kom over i en anden skilift, endte vi med at sidde sammen med nogle andre danskere. Og de havde set ulykken og fortalte så, hvad der var sket. De var meget chokerede.«

Ifølge kvinden, som B.T. har talt med, så fik hun at vide, at børnene faldt op til otte meter ned.

»Så det lyder voldsomt.«

Hændelsen er blevet anmeldt til politiet, ligesom øvrige myndigheder er i gang med at undersøge hændelsen.

Sør-Øst Politidistrikt oplyser på det sociale medie X, at ulykken formentlig er opstået i forbindelse med påstigning i skiliften.

Politiet bekræfter videre, at børnene er faldet cirka ti meter.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra politiet om, hvordan det hænger sammen, at børnene er faldet flere meter ned i forbindelse med en påstigning til en skilift.

Trond Egil Groth, der er indsatsleder ved politidistriktet Sør-Øst i det norske politi, siger dog til Ritzau, at »de er kommet dårligt på skiliften, og så er de faldet af«.

Ifølge lokalmediet Hallingdølen er ulykken sket i skiliften Lodge Express, som har en kapacitet på godt og vel 3.000 personer i timen.

Den blev åbnet 15. december sidste år.

For nuværende er der ikke noget, der tyder på, at der har været fejl ved den nye skilift, oplyser politiet.