Det er to danske børn, som er kommet til skade ved skiområdet Hemsedal i Norge.

Et barn er alvorligt kvæstet, mens det andet barn er kommet lettere til skade.

Det oplyser norsk politi på det sociale medie X.

De to børn faldt af endnu uvisse årsager ud af en skilift omkring klokken 10. Ifølge norsk politi var børnene formentlig en del af en skiskole.

Børnene er blevet fløjet med akuthelikopter til nærmeste hospital.

Da de blev fragtet afsted, var begge børn ved bevidsthed.

Hændelsen er blevet anmeldt til politiet, ligesom øvrige myndigheder undersøger hændelsen.

På det sociale medie X oplyser Sør-Øst Politidistrikt, som sidder med sagen, at man er gået i gang med at undersøge ulykkesstedet.

»Et vidne er blevet afhørt, og flere står for tur. De to mindreårige børn skulle efter sigende have været på skiskole,« lyder det i opslaget, der blev delt klokken 11.13:

»Politiet har ikke modtaget en opdateret rapport om deres skadesstatus,« lyder det videre.

Ifølge lokalmediet Hallingdølen, som omtalte sagen først, er ulykken sket i skiliften Lodge Express, som har en kapacitet på godt og vel 3.000 personer i timen.

Den blev åbnet 15. december sidste år.

Hemsedal er et populært skisportssted i Norge, hvor adskillige danskere hvert år holder skiferie.

B.T. følger sagen.