Manden, der er sigtet for drabet på den 17-årige norske pige Birgitte Tengs, var ikke kendt i området, hvor hun blev fundet dræbt.

Det har den drabssigtede selv hævdet under både politiafhøringer og i en bog, som er skrevet om det uopklarede drab.

Men spørger man hans ekskæreste, så er det en lodret løgn.

»Vi kørte meget i bil, da vi var sammen, og hvis nogen kendte til alle flugtveje på Karmøy, var det ham. Han kendte hver eneste vej. Jeg reagerede derfor på, at han i bogen sagde, at han ikke kendte området,« siger ekskæresten i dag til det norske medie VG.

Manden, som er i 50erne, blev i den forgangne uge sigtet for at have dræbt den 17-årige pige i 1995. Han er også mistænkt for at have dræbt den 20-årige norske kvinde Tina Jørgensen, som blev fundet dræbt i oktober 2000.

Han nægter sig imidlertid skyldig,

Da manden blev sigtet, oplyste norsk politi, at han ikke tidligere har været sigtet i sagen, men at man på baggrund af tekniske undersøgelser sammenholdt med andre undersøgelser nu mener, at han kan være drabsmanden, som altså har været på fri fod i 26 år.

Birgitte Tengs blev fundet dræbt nogle få hundrede meter fra sit hjem på Karmøy i det sydvestlige Norge. Hun blev sidst set om aftenen 5. maj, da hun sammen med nogle veninder gik langs gågaden i byen Kopervik.

Morgenen efter blev hun fundet voldtaget og dræbt i et buskads af en lokal landmand, der var på jagt efter nogle af sine får.

To år senere blev hendes fætter anholdt og sigtet for drabet. Han blev fundet skyldig i byretten, men efter at have anket dommen blev han frifundet i landsretten.

Siden har sagen ligget uopklaret hen.