Politiet er massivt til stede i Taastrup for at undersøge et mistænkeligt forhold.

Det bekræfter vagtchefen fra Københavns Vestegns Politi Brian Munck over for B.T.

B.T.s mand på stedet fortæller, at området som politiet har afspærret er ved Øksen. De har afspærret området i forbindelse med deres efterforskning.

Billeder fra stedet viser politiet med skarpladte geværer.

Politiet kan for nuværende ikke oplyse andet. De kan dog oplyse, at de stadig i gang med efterforskningen på stedet.

Opdateres …

Foto: Steven Knap – Byrd Vis mere Foto: Steven Knap – Byrd