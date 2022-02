Halvandet år efter, at en 31-årig mandlig betjent fra Østjyllands Politi endte i en livskritisk tilstand efter, at han blev påkørt af en vanvidsbilist i Aarhus, er sagen nu klar til at komme for retten.

Anklagemyndigheden har nemlig nu rejst tiltale mod den 21-årige mand ved navn Mohamad Younes, der i juni måned 2021 blev anholdt og sigtet for at have påkørt betjenten i forbindelse med en eftersættelse.

Den 21-årige vanvidsbilist er blandt andet tiltalt for med en hastighed på mindst 80 km/t at have kørt frem for rødt lys mellem to vognbaner i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Aarhus.

Her påkørte han betjenten, der befandt sig i krydset i forbindelse med, at politiet forsøgte at få standset bilen. Han er også tiltalt for efterfølgende at køre fra stedet og undlade at hjælpe den sårede betjent.

Mohamad Tarek Younes var i forvejen tiltalt for 18 forbrydelser, inden han blev anholdt for at have påkørt betjenten.

Den 21-årige mand er ligeledes tiltalt for en række andre forseelser begået forud for påkørslen af politibetjenten herunder; forsætlig påkørsel af en anden politiassistent, og for at have forvoldt fare for liv og førlighed for to bilister, der måtte reagere hurtigt for at undgå påkørsel, og for en tredje bilist, der blev påkørt, mens han holdte for rødt lys.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Østjyllands Politi onsdag formiddag har udsendt.

»Der er tale om en ganske alvorlig sag, hvor flere personers liv og førlighed blev bragt i fare, og hvor en politibetjent blev alvorligt kvæstet, var i livsfare og har ligget i koma i længere tid,« siger anklager Bjørn Fogh Sørensen.

Påkørslen fandt sted om aftenen den 18. juni 2021 ved krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Aarhus.

21-årige Mohamad Younes sad bag rattet i en bil, som ordensmagten forsøgte at få til at stoppe. Men det var ikke så ligetil.

Først kørte han med høj fart frem mod en betjent, som måtte springe for livet, før han fortsatte i høj fart frem mod krydset.

Der var rødt, men det lod manden sig ikke stoppe af. I stedet kørte han ind i den 31-årige betjent, som var ved at lægge stop sticks ud for at standse ham.

Efter påkørslen fortsatte bilisten angiveligt med op mod 100 kilometer i timen på veje, hvor den tilladte hastighed var 50.

Arkivfoto fra da ulykken skete i Aarhus.

Manden blev anholdt to dage senere i Brabrand og har siden været varetægtsfængslet i sagen.

Betjenten fik på grund af påkørslen flere hjerneblødninger og delvist sammenklappede lunger, og tre måneder senere havde han endnu ikke genvundet bevidstheden fuldstændig.

Den nu 32-årige mandlige politibetjent er dog nu i bedring, oplyser politiet. Han er ved bevidsthed, dog uden førerlighed, men er i et genoptræningsforløb, hvor langtidsudsigterne endnu er uvisse.

Det er ikke første gang, at Mohamad Younes gør vejene usikre.

Da Mohamad Younes var efterlyst, viste B.T. et tv-indslag fra TV 2 Østjylland, hvor han fortalte åbent om sine dårlige vaner i trafikken:

»Jeg er kendt som vanvidsbilisten her rundtomkring. Jeg kører over for rødt hele tiden,« sagde han i et tv-indslaget, som han ses øverst i artiklen.

Det fremgår også af pressemeddelelse fra politiet. Heri står der nemlig, at den 21-årige mand er også er tiltalt for 27 andre forhold begået i tidsrummet fra 6. august 2020 til 28. oktober 2021. 14 af dem er overtrædelser af færdselsloven.

Den 21-årige mand er blandt andet tiltalt for tre gange at have kørt over for rødt lys, at have kørt i en busbane, at have brugt en venstresvingsbane til ligeudkørsel, at have kørt 117 km/t på Ringvejen, hvor man må køre 70 km/t, og for brug af håndholdt mobil under kørsel.

Anklagemyndigheden har rejst sagen som en nævningesag, da man vil gå efter mindst fire års fængsel.