Midt- og Vestjyllands Politi beder om offentlighedens hjælp til at identificere fire personer.

Det drejer sig om tre mænd og en kvinde, som politiet nu efterlyser med billede.

De fire personer er mistænkt for at have begået indbrud i en villa i Holstebro den 25. marts 2023.

Her ringede kvinden på døren omkring klokken 13.30.

»Kort efter kom de tre mænd. De gik ind i haven til den villa, hvor kvinden ringede på og formodes at have begået indbrud derfra,« skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Her offentliggør politiet også overvågningsbilleder af de fire mistænkte.

De beskrives således:

Mistænkt 1:

Mand, mellemøstlig af udseende, 20-30 år, kraftig af bygning, lys i huden og sort kort hår og fuldskæg.

Han var iført orange eller rød kasket med teksten 'NY', lys eller beige trøje, lys kort vatteret jakke, lyseblå jeans med huller og sorte sneakers.

Mistænkt 2:

Mand, mellemøstlig af udseende, 20-30 år, almindelig kropsbygning, lys hud og sort mellemlangt hår og sorte skægstubbe.

Han var iført sort kasket med mærke i panden, sort halsedisse, sort kort dynejakke, mørke jeans og sorte sneakers med hvid bund.

Mistænkt 1 og 2. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Mistænkt 3:

Mand, mellemøstlig af udseende, 20-30 år, spinkel bygget, lys hud og sort mellemlangt hår.

Han var iført halsedisse, lys eller grå hættetrøje, mørk dynejakke, mørke løse jeans og hvide sko.

Mistænkt 3. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Mistænkt 4:

Kvinde, mellemøstlig af udseende, 15-25 år, almindelig kropsbygning, lys hud og sort langt hår, der var sat i en knold i nakken.

Hun var iført hvid lang skjorte, sort dynejakke, sorte stramme jeans og sorte snøresko.

Mistænkt 4. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Borgere, der har oplysninger om personernes identitet eller ved, hvor de opholder sig, bedes kontakte politiet på telefon 1-1-4.