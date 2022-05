Københavns Politi efterlyser en 24-årige hollandske statsborger, Yahye Mohamed Omar, som er mistænkt for medvirken til et groft overfald i Silkegade i det indre København.

Overfaldet skete søndag formiddag i et lejlighedshotel, hvor en 25-årig mand blev stukket flere gange med kniv, fik skåret sin ene kind op, skåret sit venstre øre af og fik flere snitsår i benene

Tirsdag aften anholdt Københavns Politi en 20-årig mand, som er mistænkt for overfaldet sammen med en medgerningsmand.

Og det er medgerningsmanden, politiet nu efterlyser. Han er internationalt efterlyst. Du kan se ham på billedet øverst i artiklen og herunder:

De to unge mænd har ifølge Københavns Politi ikke alene begået den grove knivvold mod offeret i Silkegade.

Begge er også sigtet for i forening tre timer før knivoverfaldet at have dræbt en 28-årig mand på et værelse på Hotel NH Collection i Strandgade 7 i København.

Her blev det stærkt forslåede offer fundet i livstruende tilstand ved middagstid søndag, men ifølge politiets sigtelse blev han udsat for den fatale vold mod hovedet allerede om morgenen i tidsrummet mellem 06.30-06.41.

Offeret blev kørt til behandling på Rigshospitalet, hvor hans liv dog ikke stod til at redde, og mandag aften blev han erklæret død.

En af de to formodede gerningsmænd blev onsdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre i Københavns Dommervagt, mens hans 24-årige ven fra Holland altså nu er internationalt efterlyst.

»Vi har en formodning om, at han befinder sig i udlandet. Muligvis i Sverige, Norge -–omkring Oslo eller det nordlige Tyskland, som vores indledende efterforskning peger i retning af. Men da den mistænkte er hollandsk statsborger og har bånd til Storbritannien, så søger vi også efter ham i de lande,« siger politikommissær Kenneth Jensen fra Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi.

Efterlysning er derfor også delt med medier i Sverige, Norge, Tyskland, Holland og Storbritannien.

Københavns Politi anser Yahye Mohamed Omar som værende farlig, og derfor bør man ikke forsøge at kontakte ham eller tilbageholde ham, hvis man ser ham.

I stedet skal man straks kontakte politiet.

»Det var et særdeles brutalt overfald, så vi har en intensiv efterforskning for at få Yahye Mohamed Omar bag tremmer. Vi har et godt samarbejde med vores kolleger i udlandet, men vi har brug for borgernes hjælp.«

»Så hvis nogen ved noget om, hvor han befinder sig, skal man ringe til os på 114,« siger Kenneth Jensen.

