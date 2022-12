Lyt til artiklen

Hvis du foretrækker at tisse i fred og ro uden at blive filmet, kan det være, at du skal undgå at benytte toiletterne i storcentret City 2 i Høje-Taastrup.

Datatilsynet har politianmeldt ejerne af centret, Danske Shoppingcentre, for at tv-overvåge toiletområder i City 2 og indstillet virksomheden til en bøde på 350.000 kroner.

Det skriver Datatilsynet.

Datatilsynet blev gjort opmærksom på overvågningen gennem en klage om, at der var opsat tv-overvågning ved flere toiletområder i City 2.

Danske Shoppingcentre forklarede over for Datatilsynet, at der havde været problemer med hærværk på storcentrets toiletter, og af den årsag havde de valgt at sætte tv-overvågning op.

Danske Shoppingcentre oplyser endvidere, at man i forbindelse med overvågningen havde implementeret en teknisk løsning med sort markering på kameraet, så man ikke kunne se, når urinalerne blev benyttet på toilettet.

Men Datatilsynet mente ikke, at man i tilstrækkelig grad havde sikret, at kunderne ikke blev filmet, når de benyttede urinalerne.

Og det er et brud på databeskyttelsesforordningen, også kaldet GDPR-loven.

»Det er et grundlæggende princip i GDPR, at der ikke må behandles flere personoplysninger end nødvendigt. I dette tilfælde er der tale om en meget privat situation, hvor de færreste vil forvente at blive filmet. Derfor mener vi, det skal udløse en bøde,« siger kontorchef Karina Kok Sanderhoff.

Danske Shoppingcentre er Danmarks største ejer af butikscentre med 18 storcentre i københavnsområdet og de større provinsbyer.

Datatilsynet vurderer bødens størrelse, og det er efterfølgende op til politi og anklagemyndighed at rejse tiltale og føre straffesagen ved domstolene.