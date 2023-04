Han boede på Solkysten i Spanien, men tjente penge på at koordinere handel med kilovis af kokain i Danmark.

Det er tirsdag formiddag kommet til at koste Hells Angels-rockeren Mads Henrik Petersen otte års fængsel.

Ved Retten i Roskilde tilstod den 36-årige HA-rocker sin rolle som mellemled i en kæde af narkohajer, der i foråret 2020 samlet stod bag indsmugling og handel med store mængder kokain til det danske marked.

Ved tilståelsessagen erkendte Mads Henrik Petersen, at han i april 2020 havde spillet en rolle som mellemled i forhold til tre kilo kokain, der skiftede hænder på Karlslunde Rasteplads ved Køge Bugt.

Og godt en måned senere var han igen mellemmand, da ti kilo kokain blev overdraget på en adresse i Ishøj.

Tre andre mænd venter stadig på at få dom i samme sagskompleks ved en straffesag, der begynder om et par uger i Roskilde.

HA-rockeren ønskede ved sin tilståelse i retten tirsdag ikke at navngive de øvrige personer, der var involveret i kokain-transaktionerne.

»Jeg var kun et lille mellemled, der ikke var involveret i at smugle kokainen ind i Danmark. Jeg har aldrig selv haft kokainen i hænderne. Det hele foregik via et par beskeder på EncroChat,« har han forklaret under en afhøring hos dansk politi, efter at han i september 2021 blev anholdt i Spanien og senere udleveret til Danmark.

EncroChat er den krypterede mobilplatform, der indtil sommeren 2020 var en yderst populær kommunikationskanal for organiserede kriminelle over hele verden. Platformen havde ry for at være fuldt sikret mod, at myndigheder kunne se brugerne over skulderen.

I foråret 2020 havde fransk politi dog held til at bryde krypteringen, og kort efter kunne blandt andre dansk politi modtage en sand guldåre af belastende beskeder og billeder, som eksempelvis narkohajer havde udvekslet under dæknavne.

For Mads Henrik Petersens vedkommende skete det under dæknavnet Streetpardo, hvor han blandt andet 13. april 2020 skrev sammen med makkeren Sexymonkey:

»Jahh bror – det' fucking stramt – det eneste, vi laver p.t., er pift (kokain, red.).«

Kort efter udvekslede de også et foto af kokain i kilovis.

»Folk drøftede den stigende overvågning i verden. Derfor var det smart, at ingen kunne følge med,« har HA-rockeren over for politiet forklaret om sin brug af den krypterede mobilplatform.

I retten anslog han, at han kun havde tjent omkring 35.000 kroner på sin rolle som mellemled i kokain-fødekæden, hvor han angivelig alene via sin mobil havde sat en sælger af kokain i forbindelse med en køber.

»Jeg har tjent meget lidt og er også blevet taget i røven på et tidspunkt. Man stod inde for ansvaret, hvis noget gik galt. Så hang man på regningen,« har han forklaret under en tidligere afhøring.

På den baggrund bestemte dommeren ved tirsdagens tilståelsessag i Roskilde, at den 36-årige rocker ved siden af de otte års fængsel også skulle have konfiskeret 35.000 kroner i skønnet fortjeneste, som anklager Julie Solhøj fra NSK (politiets National enhed for Særlig Kriminalitet) også havde nedlagt påstand om.

Mads Henrik Petersen modtog dommen på stedet.