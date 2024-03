Onsdag aften blev baren Mesteren og Lærlingen tømt for gæster efter fundet af en mistænkelig genstand ude foran beværtningen.

Det var en mistænksom borger, der ringede til politiet, efter vedkommende havde fundet en efterladt taske med ledninger stikkende ud fra sig ude foran baren, der ligger i Kødbyen i København.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup til B.T.

»Gæsterne blev bedt om at komme ud fra stedet, imens vi undersøgte forholdet,« siger han.

Kort tid efter politiet var ankommet til stedet, kom ejermanden af rygsækken dog tilbage, hvorfor politiet kunne få opklaret, at det var et cykelbatteri, som den vågne borger havde set stikke ud af tasken.

Derfor kunne politiet lukke gæsterne ind på Mesteren og Lærlingen igen, samtidig med at politiet indsatte tryghedsskabende patruljer i området.

»På det tidspunkt ved vi jo godt, at der ikke er noget farligt, men det ved folk i området jo ikke. Så det er for gæsternes skyld, at vi sætter patruljer ind, som bekymrede borgere kan stille spørgsmål,« siger han.

Oven på episoden med det mistænkelige cykelbatteri vil vagtchefen gerne komme med en opfordring til borgere, inden de efterlader ting i offentligheden.

»Jeg vil gerne bede folk om at udvise en smule omtanke, i forhold til hvad man efterlader uden opsyn i offentligt rum. Det tænker jeg også, at betjentene har talt med taskens ejermand om,« lyder det torsdag fra Henrik Svejstrup.