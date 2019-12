»Det er sjældent, at en bestemt person er så stærk en inspirationskilde, men jeg er simpelthen så fortabt uden hende.«

Sådan siger Anne Linnet om sin forlovede, der derfor nu har fået sin helt egen sang, som udgives torsdag.

Den 28-årige jurastuderende Kathrine Kjær valsede ind i sangerindens liv i 2017 og fejede fuldstændigt benene væk under den 66-årige sangerinde.

Siden har de ikke kunnet holde ud ikke at være sammen, fortæller Kathrine Kjær om sin kommende bruds bevæggrunde for at skrive sangen 'Og jeg - elsker'.

Coveret til 'Og jeg - elsker' viser både sangerinden Anne Linnet og hende, det hele handler om - hendes forlovede Kathrine Kjær. Vis mere Coveret til 'Og jeg - elsker' viser både sangerinden Anne Linnet og hende, det hele handler om - hendes forlovede Kathrine Kjær.

»Anne skrev sangen, første gang vi skulle være væk fra hinanden i nogle dage, og det var så forfærdeligt for os begge to. Vi kan simpelthen ikke undvære hinanden, og det udtrykker sangen virkelig smukt,« siger Kathrine Kjær i en pressemeddelelse.

Kathrine Kjær har for nylig læst et semester på universitetet i Dublin, hvor hun derfor har boet.

Heller ikke her kunne parret udnvære hinanden, og Anne Linnet pakkede derfor sine keyboards og tog med til den irske hovedstad, hvor hun har skrevet sange - og på opfølgeren til sin debutkrimi 'Fucked'.

Allerede i november afslørede Anne Linnet over for B.T., at hun havde en kærlighedssang i ærmet.

Anne Linnet og Kathrine Kjær i begyndelsen af deres forhold. Vis mere Anne Linnet og Kathrine Kjær i begyndelsen af deres forhold.

»Jeg skriver dels på et nyt album og har været i studiet med en single til min kæreste, Kathrine. Nu skal vi have noget ny musik ud,« fortalte hun i forbindelse med, at hun netop var sprunget ud som krimiforfatter.

Og Anne Linnets unge muse er tilsyneladende så stor en inspirationskilde, at sangerinden slet ikke kan lade være med at skrive sange om hende.

For da B.T. spurgte, om sangen skal synges til deres bryllup i december, smilede Anne Linnet hemmelighedsfuldt og svarede:

»Nej, det er en anden en. Der er også en, der skal synges til brylluppet, som jeg har skrevet for 14 dage siden. Men det er lidt noget andet.«

Sangerinden Anne Linnet og kæresten Kathrine Kjær, der studerer jura, skal giftes til december. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sangerinden Anne Linnet og kæresten Kathrine Kjær, der studerer jura, skal giftes til december. Foto: Mads Claus Rasmussen

'Og jeg - elsker' udkommer som single på alle landets digitale platforme fra midnat ntten til torsdag.

Anne Linnet og Kathrine Kjær mødte hinanden backstage efter en af sangerindens koncerter på Det Kongelige Teater i 2017, hvor Kathrine Kjær kendte en korpige.

»Anne og jeg mødte hinanden gennem fælles venner. Hun slog fuldkommen benene væk under mig. Vi er meget glade for hinanden,« fortalte Kathrine Kjær til B.T., da de offentliggjorde deres forhold i november 2017.

De blev forlovet under en rejse til Maldiverne og skal giftes ved et kirkebryllup i december.