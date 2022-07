Lyt til artiklen

Han har været en slags kendis-ambassadør for Vestjylland og det Udkantsdanmark, han ikke selv kunne drømme om at kalde for udkant.

Men nu er det slut. Huset er solgt, et nyt er købt. Onsdag den 22. juni klokken 12 stod der tre mænd i stuen i rødt flyttefirma-tøj. De havde ikke engang dyttet på gaden. De var der bare, og nu var det pludselig nu.

57-årige tv-vært og dokumentarist Anders Agger er sammen med sin kæreste Lissa netop flyttet fra Vestkysten til Østkysten. Fra provinsbyen Ringkøbing til storbyen Aarhus, hvor Lissa er fra.

Det betyder et farvel til det forblæste vesterhav og en hverdag med fjorden i baghaven. Et farvel til en hverdag med ungdomsvenner, årtiers fredagsbar på gaden, badeklub ved fjorden med sin ældste ven og foreningsfællesskab i den lokale fodboldklub.

»Hver gang, nogen har spurgt, har jeg sagt, at vi først skulle flytte om lang tid. Det kan jeg jo ikke for godt blive ved med, for nu er vi flyttet,« siger Anders Agger og tilføjer:

»Jeg har også i næsten samme åndedrag sagt, at jeg flytter tilbage, når jeg bliver gammel. Nok for at beskytte mig selv, fordi det er svært at forlade et sted og en hverdag, man holder så meget af.«

Anders Agger ved vestkysten nær sin hjemstavn Ringkøbing. Nu rykker han halvanden time tværs over til den jyske østkyst i Aarhus. Foto: Mingo Nørager Vis mere Anders Agger ved vestkysten nær sin hjemstavn Ringkøbing. Nu rykker han halvanden time tværs over til den jyske østkyst i Aarhus. Foto: Mingo Nørager

Men hvorfor gør han det så? Hvorfor forlader han Ringkøbing?

»Fordi vi tror, det er godt til os med en udfordring. Hvis man på den ene eller anden måde glemmer at flytte sig ud af sin egen sursøde sovs i den sidste tredjedel af livet, så går man i stå. Der skal røres lidt rundt i suppen engang imellem,« siger Anders Agger.

Om han rent faktisk flytter tilbage til Ringkøbing, når han bliver gammel, må tiden vise. Lige nu har han i hvert fald rykket teltpælene op.

»Det føles ikke forkert at flytte, og jeg glæder mig til det nye i Aarhus. Men det føles vemodigt. Sådan er det, når man skal sige farvel til noget, man holder af,« siger han.

Journalist Anders Agger - DR - Her fotograferet hos DR i Aarhus. Foto: Claus Fisker Vis mere Journalist Anders Agger - DR - Her fotograferet hos DR i Aarhus. Foto: Claus Fisker

Anders Agger har set omkring 15 huse i Aarhus, før han og Lissa besluttede sig for at købe det første hus, de så.

En 60er-villa i gule mursten på Føniksvej i Højbjerg et stenkast fra AGFs træningsbaner i Fredensvang.

Og så har den tidligere fodboldspiller Marc Rieper boet i nabohuset og kan berette om gode fester og masser af levet liv på Føniksvej. Og den slags betyder noget for Anders Agger.

To af Anders Aggers og Lissas tilsammen tre børn bor i Aarhus med deres familier, og dem glæder de sig også til at komme tættere på. Spontane aftensmadbesøg og afhentning af børnebørn i vuggestuen og den slags.

Lissa har også altid sagt, at hun gerne ville tilbage til Aarhus en dag. Hun har savnet en mere urban puls, selvom hun elsker Ringkøbing.

Arkivfoto af journalist Anders Agger. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Arkivfoto af journalist Anders Agger. Foto: Søren Bidstrup

Det var egentlig ret tilfældigt, at Anders Agger i sin tid havnede i Ringkøbing. Han er vokset op i Juelsminde på østkysten, men da han var teenager, flyttede hans forældre til Vestjylland, og Anders Agger gik på Vestjysk Gymnasium i Tarm og flyttede senere i et drengekollektiv i Skjern.

Og så blev han dødforelsket i Lissa, der var seks år ældre end ham og havde to børn i forvejen.

»Jeg var så ung, og det stod slet ikke skrevet, at jeg skulle bo 28 år i Ringkøbing. Men så mødte jeg Lissa. Det gik stærkt, og jeg blev nærmest flået fra dansegulvet til farrollen som 24-årig, da hun blev gravid, og vores verden ændrede sig« siger han.

Anders Agger kom i lære som journalist på Ringkøbing Dagblad og fik job på en radio i Holstebro, men havde ikke lyst til at bo så langt ind i landet, og så blev det Ringkøbing.

»Vi glemte helt at flytte igen. Det var et nemt sted at bo, og det har været en lise for mig, at folk her hviler i sig selv, at man ikke er noget i kraft af, hvad man arbejder med, men i stedet, hvad man bidrager med til fællesskabet. At jeg her omgiver mig med nogen, der er lidt anderledes end den pseudokreative klasse, jeg omgiver mig med på DR-fabrikken, hvor vi alle hurtigt får lidt samme uniform,« siger han.

For aarhusianere er jo ikke sådan rigtige jyder, synes han og kommer i tanke om, at Nils Malmros vist engang har sagt det samme, fordi aarhusianere ‘skidtsnakker’.

Han har netop færdiggjort optagelser i Vestjylland til en spillefilm baseret på den prisvindende roman ‘Meter i sekundet’ af Stine Pilgaard, hvor han skal spille sig selv.

Det er Hella Joof, der er instruktør, og han har netop talt med hende om, hvad det er, vestjyder ikke gør.

»Her er der ikke så meget varmemestersnak. Det er ikke, fordi folk ikke taler med hinanden – det er det der med, at man holder kæften varm uden egentlig at sige noget, der ikke er så populært herude,« siger han og tilføjer:

»Det er følelsen af at bo et sted, hvor folk har røv i egne bukser. Og det liv, der er forbundet med at bo lige ved hav og fjord.«

Arkivfoto af Anders Agger. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Arkivfoto af Anders Agger. Foto: Søren Bidstrup

Anders Agger ser sig selv som både hjemmefødning og kosmopolit. For selvom han elsker stille dage på terrassen i Ringkøbing, holder han også meget af at se verden. De seneste ti år har han også rejst verden rundt med tv-kokken Anne Hjernøe til DR-programmerne ‘Anne og Anders’.

Så han skal nok komme til at elske Aarhus også, tror han. Og så må han tanke op på hjemmefødning-kontoen i weekender og ferier i sit sommerhus i Søndervig og pendle den anden vej i stedet.