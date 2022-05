‘Er Anne Hjernøe og Anders Agger kærester?’, foreslår Google som noget af det første, når man søger på en af de to populære DR-værter.

I 12 år har de to tv-værter rejst Jorden rundt sammen, og den gnistrende kemi mellem Anne og Anders, som de oftest bare kaldes, er utvivlsomt en af årsagerne til, at tv-seerne sidder klistret til skærmen, hver gang en ny sæson ruller over skærmen på DR.

Men lad os bare indlede denne artikel med at skyde rygtet ned for alle de nysgerrige. Nej, Anne Hjernøe og Anders Agger er ikke kærester.

»Når en mand og en kvinde har det godt sammen, tænker folk straks, at vi må være et par, selvom jeg har været sammen med den samme mand i 28 år. Men vi griner bare ad det. Som min datter sagde: Folk er fandeme så fantasiløse,« siger Anne Hjernøe grinende.

Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

Hun er lige kommet hjem efter endnu en rejse med tv-holdet bag seersuccesen. Næste sæson af 'Anne og Anders' har premiere 7. juni og kommer denne gang til at handle om forskellige grænseområder i Europa, for eksempel Catalonien i Spanien.

Seertallene har været stigende i mange år og er det stadig. Særligt efter programmet blev flyttet fra DR2 til hovedkanalen DR1. Det er, som om folk bare ikke kan få af Anne og Anders.

»Jeg tror, succesen skyldes den tone, der er i programmerne. Det skinner igennem, at Anders og jeg har god kemi og godt kan lide hinanden. Og langsommeligheden kan noget. Vi klipper ikke folk i småbidder, men tager os rent faktisk tid til at prøve at forstå de mennesker, vi møder rundt omkring,« siger Anne Hjernøe.

Det hele startede egentlig med hyggelige snakke ved kaffeautomaten på gangene i Danmarks Radios beton-kolos på Olof Palmes Allé i Aarhus. Anders Agger lavede dokumentarer, hun lavede livsstilsprogrammerne 'Frilandshaven' og 'AnneMad'.

Kemien var der, så da Anne Hjernøe tilbage i 2010 stod og manglede en medvært på fire udsendelser om danske badehoteller på DR2, foreslog hun ham.

»Det var jo bare meningen, at vi kun skulle lave det ene program om badehoteller. Det er så blevet til 12 år rundt omkring i hele verden med Anne og Anders. Det er egentlig ret vildt at tænke på,« siger Anne Hjernøe.

Men kærester, det er de altså ikke. Anne Hjernøe danner derimod par med Jens Folmer Jepsen, der er forfatter, radiovært, filminstruktør og tidligere direktør for Aarhus Festuge. Han har to børn fra et tidligere ægteskab, og sammen har de datteren Camille på 20 år.

Parret har været sammen »siden tidernes morgen«. Eller i hvert fald i 28 år. Anne Hjernøe var kun 24 år, da hun mødte ham i tv-branchen, mens han var 12 år ældre og havde to børn.

»Vores forhold har været kontrolleret kaos lige fra starten af. Men hvis man er forelsket nok og forholder sig åben, kan det meste jo løses. Og så tror jeg, parforhold langt hen ad vejen er en beslutning om at blive sammen og kæmpe for det på trods af de op og nedture, der kommer i løbet af 28 år,« siger hun.

Der har aldrig været meget 8-16 over deres arbejdsliv og hverdag, men de har altid fået enderne til at mødes.

»Vores liv er en slags organisk masse i verden. Jeg har aldrig nogensinde skullet spørge min mand om lov til for eksempel at tage til Spanien. Det arbejder vi ikke med, for man skal give hinanden plads til at gå efter sine drømme,« siger Anne Hjernøe.

Anne Hjernøe bor i Åbyhøj og elsker, at hun kan gå ind til byen på 20 minutter og f.eks. få sig en kop kaffe her på Plantecaféen, hvor hendes datter arbejder.

Og sådan er det nok også nødt til at være, når man er i et forhold med den populære DR-vært. For drømme og planer skorter det ikke på.

Udover arbejdet på DR skriver Anne Hjernøe skriver én bog om året og underviser på højskolekurser om mad og sundhed på både Læsø og Mallorca. Og så holder hun en lang række foredrag rundt omkring i landet.

»Arbejde fylder rigtig meget i min hverdag, men det er også, fordi jeg trives så godt med det, jeg laver. Jeg er en rastløs type, så har jeg det altså bedst, når jeg er i gang med et eller andet interessant,« siger hun.

Der skulle da også 20 bøger til, før Anne Hjernøe fik et gennembrud med bogen ‘Stærk, let og mæt’, som blev trykt i tredje oplag allerede på udgivelsesdagen.

Bogen skrev hun, da hun efter en ferie til Latinamerika med sin mand og datter opdagede, at hun havde tabt tre-fire kilo uden overhovedet at tænke over det. De tre-fire kilo blev til 20 kilo, som så blev til en bog.

»Når jeg tænker ‘for fanden, hvor har jeg bare skudt papegøjen’ om det liv, jeg lever, minder mine veninder mig om, at jeg ikke er kommet let til det. Og det er jo også rigtigt,« siger hun.

Anne Hjernøe træner tre gange om ugen og har det bedst, når hun får frisk luft og motion. Begyndte at træne for et apr år siden, og det har gjort overgangsalderen nemmere at komme igennem. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

Hendes næste bog udkommer til september. ‘Stærk overgang’ om overgangsalderen, som Anne Hjernøe synes, der bliver talt for lidt om.

»Jeg oplever, at folk synes, det er tabuiseret, og jeg har også selv manglet at kunne tale noget mere om det. Folk kender måske tre symptomer og ved ikke, at der er 200, og at der er meget, man faktisk selv kan gøre,« siger hun og håber, at hendes bog kan være med til at afmystificere overgangsalderen.