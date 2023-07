Når Holger Rune render rundt på Wimbledon-anlægget i disse dage, er det med to nye ansigter på sidelinjen

For til onsdagens førsterundekamp ved den prestigefyldte grand slam-turnering i London var der i hvert fald to personer i Runes spillerboks, der ikke plejer at være der.

To af danskerens veninder fra fyrstedømmet Monaco, hvor han til daglig bor og træner, er nemlig rejst til den engelske hovedstad for at følge deres berømte tennisven på tætteste hold.

Det fortalte Holger Rune på onsdagens pressemøde.

»Det er faktisk to af mine veninder fra Monaco, som jeg har kendt i et stykke tid. De så mig også spille ved Monte Carlo Masters, så det er skønt, at de også støtter mig her,« lød det fra Rune, inden han fortsatte:

»Jeg laver ting med dem i Monaco, som normale venner gør. Vi går ud og spiser sammen, slapper af og bruger tiden til at koble af.«

Det er dog ikke kun de monegaskiske veninder, der har taget turen til London for at støtte Danmarks bedste herrespiller.

For et kendt dansk tv-par har nemlig ligeledes brugt et par dage i det engelske for at følge Holger Rune på tætteste hold.

Danskeren skal fredag kl. 12 møde spanske Roberto Carballes Baena i anden runde ved Wimbledon.

