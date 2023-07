Der var drysset lidt dansk tv-stjernestøv ud over Holger Runes førsterundekamp ved Wimbledon.

For da den danske tennisstjerne onsdag spillede sig videre ved den ikoniske grand slam-turnering i London, sad tv-værten Josefine Høgh og ægtemanden, nyhedsværten Lasse Sjørslev, på tilskuerpladserne.

Tv-parret følger nemlig den unge tenniskomets karriere tæt, fortæller de, da B.T. møder dem kort efter onsdagens kamp.

»Det har været vores sommerplaner i lang tid. Og vi har haft billetter i flere måneder. Jeg har aldrig været til Wimbledon før, og det har ellers altid været en drøm, men så fik jeg pludselig mulighed for at købe nogle billetter,« lyder det fra Josefine Høgh, inden hun fortsætter:

Holger Rune er klar til anden runde ved Wimbledon. Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune er klar til anden runde ved Wimbledon. Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix

»Så det har vi planlagt hele vores sommerferie efter. Vi ankom tirsdag og håbede, at vi lige fik lov til at se Holger spille, og det gjorde vi jo så to dage i træk på grund af regnvejret. Vi elsker begge tennis, så det har været en kæmpe oplevelse.«

Parrets sommerferie er da også uden børn for første gang i lang tid, tilføjer Josefine Høgh:

»Der er solid børnepasning på derhjemme, men alt går godt, og vi får gode opdateringer, så vi kan nyde det her fuldt ud.«

Interessen for tennis – og Holger Rune især – er dog ikke helt tilfældig.

Josefine Høgh og Lasse Sjørslev så Holger Runes første kamp ved årets Wimbledon. Foto: Jakob Kløcker Vis mere Josefine Høgh og Lasse Sjørslev så Holger Runes første kamp ved årets Wimbledon. Foto: Jakob Kløcker

De to tv-værter spiller nemlig selv i Hellerup Idræts Klub. Og her har de flere gange hilst på den danske verdensstjerne.

»Vi spiller selv ude i HIK, og så har vi mødt Holger en del gange til nogle træninger og snakket lidt med ham og hans mor. Så vi kender dem lidt,« forklarer Lasse Sjørslev.

Besøget på det ikoniske tennisanlæg i London bliver dog forhåbentlig ikke sidste gang, at parret kommer helt tæt på nogle af sportens største stjerner, lyder det videre.

»Vi har snakket om at tage afsted en gang om året for at se en grand slam, hvis vi kan det. Så vi kommer nok til at prioritere nogle børnefrie feriedage indimellem,« afslutter Lasse Sjørslev.

Holger Rune vandt onsdagens kamp mod britiske George Loffhagen med cifrene 7-6, 6-3, 6-2.

Fredag møder danskeren den spanske tennisspiller Roberto Carballes Baena.

Du kan følge kampen live på bt.dk.