Den tidligere landsholdsspiller Stine Bodholt er gravid.

Det oplyser Horsens, som hun spiller for, til TV 2 Sport.

»Tillykke til Stine og hendes mand. Selvom det er ny information, har vi sat en proces i gang med at finde en ny makker til Tamara Haggerty på stregen,« siger klubbens direktør Jørgen Møller.

De lykkelige omstændigheder betyder, at Stine Bodholt er færdig for sæsonen og først vender tilbage i 2024, lyder det.

Stine Bodholt fortalte i 2021, at hun betragter landsholdet som et lukket kapitel. Foto: LOIC VENANCE

Stine Bodholt er i forvejen mor til sønnen Magne, der kom til verden i februar 2021..

Graviditeten betød, at hun ikke var med til EM-slutrunden i december 2020 efter at have været en del af den første trup, Jesper Jensen udtog som landstræner, efter han tog over i marts samme år.

Stregspilleren, der fik debut på landsholdet i 2014 og i dag står noteret for 71 kampe i den røde og hvide trøje fortalte efterfølgende i september 2021, at hun så landsholdet som et afsluttet kapitel.

Fremover ville hendes fokus være på Horsens og så familielivet.

»Jeg har bare mærket efter, og jeg skulle finde glæden ved håndbolden, og det har jeg gjort her, hvilket er nok for mig. Som det ser ud lige nu, er landsholdet et afsluttet kapitel for mig,« sagde hun i den forbindelse til TV 2 Sport..

Hun var senest med ved VM i 2019 i japanske Kumamoto, hvor landsholdet sluttede på en skuffende niendeplads.