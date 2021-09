Det er meget muligt, Stine Bodholt har optrådt i landsholdstrøjen for sidste gang.

For fremover vil hun prioritere andre ting. Sin klub i Horsens og sit familieliv.

»Jeg har bare mærket efter, og jeg skulle finde glæden ved håndbolden, og det har jeg gjort her, hvilket er nok for mig. Som det ser ud lige nu, er landsholdet et afsluttet kapitel for mig,« siger hun til TV 2 Sport.

Stine Bodholt, der har spillet på landsholdet siden 2014, var ikke med til EM i december sidste år, da hun var gravid. Og netop familieforøgelsen har været med til at sætte tankerne i gang, fortæller hun.

Vi har muligvis set Stine Bodholt i landsholdstrøjen for sidste gang. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Vi har muligvis set Stine Bodholt i landsholdstrøjen for sidste gang. Foto: LOIC VENANCE

Graviditeten, der ikke var planlagt, betød, at hun ikke fik det ud af opholdet i franske Nantes, som hun havde regnet med og håbet på. For foruden graviditeten kom corona også og satte en kæp i hjulet for sport i hele verden.

I februar fødte hun så sønnen Magnus og skrev under på en kontrakt med Horsens Håndbold, som hun startede i denne sommer. Og selvom hun elsker håndbold, er der nu noget i hverdagen, der er vigtigere forklarer hun.

Stine Bodholt, der førhen har spillet i både Viborg HK og Team Esbjerg, har spillet 71 kampe for det danske landshold, og hun har scoret 105 mål. Hun var da også en af dem, Jesper Jensen havde i kiggerten til EM i Herning i december 2020, men han måtte med stor ærgrelse undvære hende.

»Jeg er da sindssygt ærgerlig over, at Sarah og Stine Bodholt er ude af landsholdet. De var ikke selvskrevne, men det var klart to af de spillere, der var inden for de 20, som er meget aktuelle til at komme med til EM,« sagde han med henvisning til, at også Sarah Iversen måtte melde fra på grund af graviditet.