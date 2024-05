Tennissportens powerpar går fra hinanden.

Det fortæller Paula Badosa i en story på Instagram.

»Efter grundige overvejelser og mange dejlige øjeblikke sammen har Stefanos og jeg besluttet at gå fra hinanden,« skriver den spanske tennisstjerne.

Den tidligere verdenstoer hos kvinderne har dannet par med græske Stefanos Tsitsipas, der er nummer syv i verden, siden maj 2023.

»Vi har delt en rejse fyldt med kærlighed og læring, og det er som venner med stor gensidig respekt, at vi nu vælger at gå videre ad vores egne veje.«

Badosa fortsætter opslaget med at understrege, at hende og Tsitsipas fortsat vil ønske hinanden det bedste i livet.

Allerede i efteråret begyndte rygterne at svirre om, at stjerneparret var gået fra hinanden.

Inden de to profiler officielt blev et par, var fans i svime over rygterne om deres forhold.

Men nu har Badosa meddelt sin ene million følgere på Instagram, at 'Tsitsidosa', som parret kærligt blev kaldt, ikke længere er.