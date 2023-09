De har haft sendt deres fans i svime, da rygterne gik på, at de to tennisstjerner var et par.

Men nu må fans af græske Stefanos Tsitsipas og spanske Paula Badosa bide negle.

For torsdag morgen var alle opslag på parrets fælles Instagram-konto slettet, og det får fans til at frygte, at de nu er gået fra hinanden.

Det skriver New York Post og tyske Bild.

Parrets fælles Instagram-konto under navnet 'Tsitsidosa' delte hyppigt billeder fra deres fælles hverdag og privatlivet.

Det er dog ikke kun at billederne fra 'Tsitsidosa' er forsvundet, men også at stjernerne ser ud til at have fjernet samtlige fælles billeder fra deres egne profiler, der har fået fans til at spekulere.

Ifølge medierne delte parret ellers et billede fra Dubai tirsdag i en story, hvor alt så ud til at være godt mellem dem.

Det 25-årige stjerne par sendte tilbage i juni deres fans i svime, efter Badosa var belveet spottet som tilskuer til Tsitsipas' fjerderunde kamp ved French Open.

For ikke nok med hun var tilskuer, havde parret på deres Spotify kontoer også skiftet billede på Spotify, så det var billeder med dem på og kommenteret hinandens opslag.

Otte dage senere bekræftede de så endelig romancen.

»Jeg har aldrig følt mig så tiltrukket og fundet så meget skønhed og interesse i en kvinde,« lød det fra den 25-årige græker.

Hverken Stefanos Tsitsipas eller Paula Badosa har kommenteret rygterne.