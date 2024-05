Hundredvis af gymnasieelever har haft en hård weekend efter en gymnasiefest fredag.

Ikke på grund af hovedpine, men derimod på grund af smerter i øjnene.

Det skyldes en ravefest på Horsens Gymnasium og HF, hvor et lysshow med et skadeligt UV-lys har givet eleverne svie og smerter i øjnene.

Og det kan mærkes i byen.

Lægevagten i Horsens oplyser til TV 2, at hundredvis har henvendt sig med symptomer på øjesmerter. Ifølge lægen er der tale om forbigående gener.

Hos Apoteket Svane i byen har adskillige også været forbi.

Særligt øjendråber og salve er blevet smidt over disken, skriver TV Syd.

B.T. har søndag talt med en 19-årig mand, som deltog ved den omtalte fest.

»Jeg troede først, at jeg måske havde fået sådan noget sprayglimmer i øjnene, da jeg vågnede, og det sved helt vildt. Så skrev jeg så med nogle andre fra festen, og fandt ud af, at jeg ikke var den eneste,« sagde han.

Efter at have bidt smerten i sig i nogle timer, søgte han lørdag klokken 13 mod lægevagten:

»Lægen kigger bare på mig, og konstaterer, at jeg vist også har været til gymnasiefest. Så siger han, at jeg havde en skade på det yderste lag af øjet. Jeg fik noget salve, og så skulle jeg bruge solbriller, indtil det holder op med at gøre ondt,« fortæller den 19-årige.

Rektoren forklarer, at man har haft det samme lys til fester på gymnasiet tidligere uden problemer, og at man derfor lige nu ikke er helt klar over, hvad der egentlig har forårsaget problemerne hos eleverne.

Lyset fra festen skal nu undersøges af festfirmaet Firedisko, der tændte op for tre forskellige typer lys på dansegulvet, forklarer firmaets ejer, Simon Ringholm, søndag eftermiddag til TV 2 Østjylland.