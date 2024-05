En smadret siderude i højre side viste sig langt fra at være det værste, da politiet i Tyskland lørdag middag blev tilkaldt til en parkeret Opel Corsa.

Da betjentene undersøgte den forladte bil i en parkeringskælder under et indkøbscenter i Regensburg i Bayern, viste bagagerummet sig at skjule en dyster hemmelighed: liget af en ung kvinde.

Den 19-årige kvinde viste sig at være blevet myrdet. Allerede lørdag aften kunne efterforskerne ifølge tyske Bild anholde en 55-årig mand som formodet gerningsmand.

Politiet fattede angiveligt hurtigt interesse for ham i drabsefterforskningen, men den nærmere forbindelse mellem ham og drabsofferet er fortsat ikke oplyst.

Straks efter fundet af den dræbte kvinde iværksatte politiet en omfattende kriminalteknisk gennemgang af findestedet med eksperter i hvide dna-overtræksdragter i forsøget på at sikre afgørende spor, der i sidste ende kan fælde gerningsmanden til drabet.

Den lille, mørkeblå bil er ejet af den dræbte kvindes mor, som fredag aften var blevet urolig, da datteren ikke kom hjem som forventet.

Moderen ringede til sin eksmand, der heller ikke vidste, hvor datteren befandt sig.

Forældrene meldte dog ikke datteren savnet. Hun var sidst blevet set i live fredag.

Da politiet lørdag middag havde fundet liget af den 19-årige kvinde skjult i bilens bagagerum, alarmerede politiet hurtigt hendes mor som køretøjets ejer.

Hun informerede derefter sin eksmand, som straks kørte til parkeringskælderen i Regensburg, hvor han ifølge Bild brød sammen, da den barske virkelighed for alvor gik op for ham.