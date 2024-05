Gåden om tre forsvundne turister har fundet en makaber afslutning i en 15 meter dyb brønd i Mexico.

Her fandt politiet ligene af de tre unge mænd, som har været meldt savnet, siden de forsvandt under deres surf-ferie.

De tre turister er ifølge politiet formentlig blevet skudt og dræbt under et bilrøveri, der gik helt galt.

Ligene af de australske brødre Jake og Callum Robinson på henholdsvis 30 og 33 år blev sammen med deres amerikanske ven Jack Carten Rhoad, 33 ifølge norske Dagbladet fundet fredag i delstaten Baja California i det nordlige Mexico.

Trioen havde været efterlyst i flere dage af deres nærmeste familie.

Søndag bekræftede den lokale statsadvokat Maria Elena Andrade, at det med stor sandsynlighed var de tre mænd, som var blevet fundet døde i brønden.

Forinden havde man fundet deres pickup truck udbrændt, inden ligene blev fundet i brønden ved en gård i et svært tilgængeligt område 65 kilometer væk ved Mexicos vestkyst.

Her kunne redningsmandskab med åndedrætsværn og klatreudstyr med besvær få bjærget ligene af de tre mænd op fra den dybe brønd efter en flere timer lang indsats.

Også et fjerde lig blev fundet i brønden, men det menes at have ligget der i længere tid uden at have nogen oplagt forbindelse til den aktuelle sag.

De tre turister var efterlyst i flere dage, før de blev fundet døde. Foto: Foto: Politiet Vis mere De tre turister var efterlyst i flere dage, før de blev fundet døde. Foto: Foto: Politiet

De tre efterlyste var på surf- og campingtur i Ensenada i Baja California, da de forsvandt. Delstaten har ry for at være en af Mexicos mest voldelige, men turistområder som Ensenada anses normalt for at være mere trygge.

Det menes, at de tre unge mænd blev dræbt, da de forsøgte at gøre modstand, da nogen forsøgte at frarøve dem deres bil.