Kim Kardashian og skuespilleren Hilary Duff har begge fortalt, hvordan de har spist et stykke af deres egen moderkage for at få energi efter en fødsel.

Hvis du i de nærmeste dage går forbi et af Emmerys bagerier, kan det se ud som om, at andre opfordres til at gøre kendiskvinderne selskab.

Lige nu kan du nemlig købe ‘årets moderkage’.

Men selvom kagen hverken smager af blod eller baby, men derimod lokker med både browniebund, passionfrugtcreme og et hjerte af hvid chokolade, så er det meningen, at den skal få os til at tænke på fødsler - især dem, der går galt.

Del en kage med din mor og støt en god sag. Sådan lyder opfordringen fra Emmerys og Maternity Foundation.

På verdensplan dør en mor hver andet minut under fødslen af et barn.

94 procent af dødsfaldene sker i u-lande, hvor der ikke er tilstrækkelig med uddannet personale til at hjælpe kvinder, der er i fødsel.

Det problem vil Emmery sætte fokus på.

For tredje år i træk laver de sammen med organisationen Maternity Foundation en kampagne til fordel for de alt for mange mødre, der mister livet, mens de giver liv.

Op til mors dag, der herhjemme falder den 12. maj, sælges ‘Moderkagen’.

Helt præcis kan du købe den fra den 30. april og frem til den 13. maj. Kagen koster 69 kroner, men kan passende deles i to.

Deler du den (måske) med din mor, gavner det ikke bare dit eget famileforhold, men også mange andres.

Halvdelen af salget går nemlig til Maternity Foundations arbejde med at uddanne og træne jordemødre i verdens fattigste lande, hvor flest kvinder dør i barselsseng.