Siden årets start er både el og brændstof blevet dyrere som følge af stigende afgifter, og onsdag lyder så startskuddet til det, der med stor sandsynlighed vil betyde mere fra samme skuffe:

Prisstigninger - denne gang i landets supermarkeder.

Onsdag kommer nemlig præsentationen af den længe ventede rapport med anbefalinger til en CO2-afgift på landbruget. Formål: At nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Rapporten er udarbejdet af det såkaldte ‘Svarer-udvalg’ med økonomiprofessor Michael Svarer i spidsen.

Rigtig, rigtig meget peger i retning af, at den rapport kommer til at indeholde anbefalinger, som peger i retning af, at priserne for eksempelvis kød stiger via en afgift. Især prisen for oksekød.

Ude i landets supermarkeder sidder man naturligvis - ligesom mange forbrugere - og venter på rapportens konklusioner med interesse.

For uanset om afgifterne pålægges landbruget eller varerne ude i køledisken, vil konsekvensen i form af stigende priser komme til udtryk der, hvor kunderne køber mad:

I supermarkederne.

Derfor er der et udbredt håb i dagligvarebranchen lige nu.

Én formulerede det på følgende måde, da jeg talte med vedkommende mandag:

»Vi håber jo bare, at det her også handler om andet end bare at kradse ekstra penge ind til statskassen.«

»Vi håber, at man tænker lidt længere end dét.«

Ræsonnementet er, at hvis anbefalingerne og den efterfølgende politiske handling ‘bare’ resulterer i, at kød pålægges afgifter, så er det - ud over ønsket om at reducere udledningen af drivhusgasser - en metode til at få flere penge i statskassen.

Altså: En afgift, der skal prygle forbrugerne i retning af en anden adfærd end den nuværende.

Håbet i branchen er, at hvis kød bliver dyrere, så skal andre varer blive billigere via lavere moms og afgifter - eksempelvis frugt og grønt.

Mest fremme i skoene med det budskab har Coop været. Først i 2022 og seneste i januar har 365 Discount kørt en massiv kampagne for at få differentieret moms på frugt og grønt, så det bliver billigere.

Ude i branchen er der generelt opbakning til den kampagne.

Også politisk ser det i stigende grad ud som om, at det kan ende som en ‘løsning’.

Regeringspartiet Moderaterne går ind for at halvere momsen på frugt og grønt, og skatteminister Jeppe Bruus (S) har udtalt sig i stadig mere positive vendinger over for netop dét forslag.

Nu er spørgsmålet så, hvad der sker, når anbefalinger og politiske udspil oversættes til reel politik.

Gives der med én hånd i form af lavere moms på frugt og grønt, mens der tages med den anden i form af højere afgifter på kød?

Eller bliver det hele én stor prisstigning til alle, der drister sig til at spise kød?

Svaret vil snart åbenbare sig.