En kampagne hos 365 Discount den her uge, hvor priserne på frugt og grønt sættes ned, så det svarer til, at momsen er fjernet, sparker til en mulig uenighed i SVM-regeringen.

Det ene af de tre regeringspartier, Moderaterne, meldte i december ud, at de vil have momsen på frugt og grønt halveret, og derfor er der opbakning til kampagnen.

»Det er interessant at se, hvordan det går med handlen med frugt og grønt den her uge, hvor priserne er sat ned,« siger Charlotte Bagge Hansen, der er fødevare- og landbrugsordfører for Moderaterne.

Men det er på ingen måder gratis for statskassen.

Her ses Charlotte Bagge Hansen, der er landbrugs- og fødevareordfører for Moderaterne. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Charlotte Bagge Hansen, der er landbrugs- og fødevareordfører for Moderaterne. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Ifølge Skatteministeriets beregninger vil en halvering af momsen på en række grønne dagligvarer koste mellem 2 og 2,5 milliarder kroner.

»Vores forslag går ud på, at der skal lægges en afgift på de mest klimabelastende fødevarer for at finansiere det,« siger Charlotte Bagge Hansen.

Ifølge en rapport står oksekød for den største del af de drivhusgasudledninger, der kommer fra danskernes fødevarer.

Charlotte Bagge Hansen, vil det så ikke være dem, der godt kan lide en oksebøf, der kommer til at betale mere?

»Hvis man sænker prisen på noget, bliver der alt andet lige råd til noget mere af noget andet. Så det er jeg sådan set ikke bekymret for,« siger hun.

Så klar i mæglet er meldingen på ingen måder fra Socialdemokratiet.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) slog i december fast, at han ikke endnu vil tage stilling til forslaget om at halvere momsen på frugt og grønt for i stedet at putte ekstra moms over på andre varer.

Regeringen bad for to år siden et hold eksperter med økonomiprofessor Michael Svarer i spidsen om at komme med nogle bud på, hvordan en fremtidig CO2-afgift kan se ud.

Eksperternes anbefalinger skulle have været præsenteret sidste år, men er blevet udskudt, så det ventes at komme til februar i år.

Og inden da vil han ikke sige, om han for eller imod det konkrete forslag, lød det 1. december fra Jeppe Bruus til TV 2.

Faktum er, at Danmark er momskonge i Europa, når det gælder fødevarer.

For et gennemsnitligt indkøb i et supermarked går knap en tredjedel til staten i moms og afgifter, men det kunne Jeppe Bruus heller komme med en klar holdning til, da B.T. interviewede ham i Skatteministeriet.

Charlotte Bagge Hansen, hvordan vil I få den her halvering af moms på frugt og grønt igennem i regeringen?

»Vi arbejder på, om det er noget, der kan komme igennem med vores to andre kollegaer i regeringen. Det er sådan, at vi sætter os ind i et rum, hvor vi finder ud af et eller andet, og så kommer vi ud med en fælles melding,« siger hun og tilføjer:

»Men det er et stort ønske fra os, at vi kan halvere momsen på frugt og grønt. Det er både godt for sundheden og for klimaet.«

Hvor langt vil I strække jer for at få det her igennem i regeringen?

»Altså lige det, har jeg ikke lagt mig fast på endnu. Nu gør vi det, at vi afventer ekspertudvalget,« siger Charlotte Bagge Hansen.

Men kan det ikke skabe splid i regeringen, hvis det ender med, at Socialdemokratiet ikke vil bakke op om det her ønske om at halvere momsen på frugt og grønt, når udvalget er kommet med redegørelsen?

»Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det her handler om, at vi går ind og finder gode og pragmatiske løsninger i fællesskab,« siger hun og fortsætter:

»Så er det sådan i politik, at nogen gange får man sine ønsker helt igennem og andre gange, så går man på kompromis. Men en direkte splittelse? Nej, slet ikke.«

B.T. har siden mandag formiddag bedt Jeppe Bruus om en holdning til Moderaternes forslag om at halvere momsen på frugt og grønt, samt kampagnen i 365 Discount, hvor momsen på de grønne varer fjernes en uge.

Men han er ikke vendt tilbage med en kommentar.