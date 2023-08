Vi danskere elsker oksekød.

Men det gør klimaet bestemt ikke.

Det skriver DR på baggrund af en ny rapport fra den grønne tænketank Concito.

Ifølge rapporten står oksekød for 55 procent af de drivhusgasudledninger, der kommer fra danskernes fødevarer.

Det sender otte millioner ton CO₂ ud i atmosfæren om året.

Henrik Wenzel, som er professor ved Institut for Grøn Teknologi på Syddansk Universitet, kalder det en 'voldsom stor belastning' for klimaet. Han har dog en løsning liggende:

»Lad være med at spise oksekød. Svinekød og kyllingekød belaster meget mindre. Kyllingekød er det bedste, og fisk belaster også væsentligt mindre,« siger han til DR.

Det store problem er koen, der blandt andet bøvser metan, som er en af de værste drivhusgasser.

Der er ikke rigtig udsigt til, at danskerne skifter spaghetti og kødsovs og burgere ud, men der kan være et andet tiltag på vej.

B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, forventer at vi kan se frem til prisstigninger.

Regeringen barsler nemlig med en CO₂ afgift på landbruget.

'Formålet er egentlig det samme som en klimaafgift: At gøre klimabelastende varer dyrere, så forbrugernes efterspørgsel på de produkter falder, hvilket i længden vil betyde, at CO₂-udledningen falder,' skriver han blandt andet i denne klumme.

Senest har skatteminister Jeppe Bruus (S) over for DR åbnet op for, at der kan blive indført en forbrugerafgift på de mest klimabelastende fødevareprodukter, heriblandt oksekød.

I gennemsnit spiser en dansker cirka et kilo kød om ugen.